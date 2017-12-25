Рост цен: Банки пожаловались на операторов в ФАС и готовы идти в суд

MForum.ru
25.12.2017,
Чиновники работают. Они принимают важные решения. Например, требуют от операторов отменить внутрисетевой роуминг. Ездят по России не все абоненты, а заплатить за его отмену придется каждому. Такой вот подарок нам с вами. Ничего, заплатим, за идеалы всегда приходится кому-то платить.
Что в такой ситуации остается операторам, которых лишают дохода от внутрисетевого роуминга? Разумеется повышать цены. И, конечно, "нельзя просто так взять и" повысить цены для всех абонентов. Будет слишком много недовольных. Поэтому операторы ведут постоянное "ползучее" повышение тарифов, как бы незаметно. В надежде, что те, кого оно касается, стерпят и не смогут поднять достаточный шум.
С 1 декабря МТС поднял на 100% и даже более стоимость SMS для банков. Ранее расценки были различными - 0.68 руб. за SMS, 0.75 руб. за SMS и 1.15 руб. за SMS, тариф определялся объемом). Теперь всем предложено платить по 1.5 руб. за каждое сообщение. Банки практически наверняка будут вынуждены оттранслировать это повышение цен на своих клиентов - нас с вами, увеличивая ежемесячную плату за SMS-информирование. Для начала банки решили сопротивляться росту цен, обратившись с коллективной жалобой в ФАС.
Это только первый шаг. ФАС зачастую очень мягок с операторами, поэтому банкиры говорят о том, что готовы обратиться в суд, если не получат от чиновников удовлетворительной реакции.
Может быть настал момент, когда стоит разрешить банкам перестать в обязательном порядке использовать такую архаичную форму, как SMS? Практически любому владельцу смартфона было бы удобно получать извещения банка по электронной почте или через мессенджеры. Такие сообщения отправлялись бы бесплатно для клиента. Да, есть еще пользователи "звонилок", не подключенных к интернету. Что же, если им нравится, пусть оплатят посылку им SMS. Нужна воля регулятора изменить регуляторику, которая сейчас предписывает банкам информировать клиентов именно по SMS. Хорошо хоть не по телефаксу.
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© Алексей Бойко,
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