Рост цен: Банки пожаловались на операторов в ФАС и готовы идти в суд

MForum.ru

Рост цен: Банки пожаловались на операторов в ФАС и готовы идти в суд

25.12.2017, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Чиновники работают. Они принимают важные решения. Например, требуют от операторов отменить внутрисетевой роуминг. Ездят по России не все абоненты, а заплатить за его отмену придется каждому. Такой вот подарок нам с вами. Ничего, заплатим, за идеалы всегда приходится кому-то платить.

Что в такой ситуации остается операторам, которых лишают дохода от внутрисетевого роуминга? Разумеется повышать цены. И, конечно, "нельзя просто так взять и" повысить цены для всех абонентов. Будет слишком много недовольных. Поэтому операторы ведут постоянное "ползучее" повышение тарифов, как бы незаметно. В надежде, что те, кого оно касается, стерпят и не смогут поднять достаточный шум.

С 1 декабря МТС поднял на 100% и даже более стоимость SMS для банков. Ранее расценки были различными - 0.68 руб. за SMS, 0.75 руб. за SMS и 1.15 руб. за SMS, тариф определялся объемом). Теперь всем предложено платить по 1.5 руб. за каждое сообщение. Банки практически наверняка будут вынуждены оттранслировать это повышение цен на своих клиентов - нас с вами, увеличивая ежемесячную плату за SMS-информирование. Для начала банки решили сопротивляться росту цен, обратившись с коллективной жалобой в ФАС.

Это только первый шаг. ФАС зачастую очень мягок с операторами, поэтому банкиры говорят о том, что готовы обратиться в суд, если не получат от чиновников удовлетворительной реакции.

Может быть настал момент, когда стоит разрешить банкам перестать в обязательном порядке использовать такую архаичную форму, как SMS? Практически любому владельцу смартфона было бы удобно получать извещения банка по электронной почте или через мессенджеры. Такие сообщения отправлялись бы бесплатно для клиента. Да, есть еще пользователи "звонилок", не подключенных к интернету. Что же, если им нравится, пусть оплатят посылку им SMS. Нужна воля регулятора изменить регуляторику, которая сейчас предписывает банкам информировать клиентов именно по SMS. Хорошо хоть не по телефаксу.

+

Подписывайтесь на Telegram-канал, посвященный телекому и IT

+ +

© Алексей Бойко, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

13.06. [Новости компаний] Судебные споры: Билайн и Tele2 поспорят с ФАС о цене SMS / MForum.ru

10.08. [Новости компаний]  МТС: Аренда площадок в МТС. Результаты и вызовы 2015-2016 / MForum.ru

23.01. [Новинки]  Насколько подорожали смартфоны? / MForum.ru

23.08. [Бизнес]  Деньги. Nokia "втихую" повышает цены на новые модели / MForum.ru

09.03. [Новости компаний]  Дайджест: Ключевые события рынка инфокоммуникаций со 2 по 6 марта 2009 года / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 107 ms, lookup=0 ms, find=107 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 13:33 Тоня81 Тема: Помогите выбрать телефон для жены (Страницы: 1 2)
Да, смартфон с большим экраном удобен для просмотра фильмов, веб-серфингу или чтения электронных книг. Если соберусь менять свой телефон, то буду выбирать среди аппаратов FLY. Этот производитель у ...
22.12.2017 10:58 johnhazlewood Тема: Nomu S10 Pro IP68 + Рейтинг
Учебное видео о том, как установить Nomu S10 Android 7.0 ROM через ПК Это учебное видео о том, как установить S10 ROM шаг за шагом. Но мы не предлагаем, чтобы непрофессионалы сами мигали, и мы не ...
22.12.2017 01:03 Vladk78 Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69)
украли новый samsung galaxi note 8 2декабря 17 года я спускаясь в метро по лестнице я сильно подвернул ногу в итоге повреждение связок и перелом со внутренней стороны кости. Злоумышленник ...
20.12.2017 13:25 michaelkors Тема: UHANS i8 Pro с последними релизами MT6763 SoC и 6 ГБ
Согласно официальной утечке, UHANS работает над полноэкранным смартфоном высокого класса, который называется UHANS i8 Pro. По сравнению с UHANS i8, i8 Pro поставляется с новейшим набором микросхем и ...
19.12.2017 17:47 iskan1980 Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 63 64 65 66 67)
Пожалуйста нужен код разблокировки Нокиа 635 imei 353047062801638 code:059w380 мыло al-iks@mail.ru. Спасибо

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung GT-S5610

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Nokia 6700 classic

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung SGH-D780 DUOS

Nokia X2

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S5830

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Nokia 6303i classic

Samsung GT-S5380 Wave Y

Samsung SGH-X210

Nokia X2 Dual SIM

Nokia 8800

Samsung GT-C3782 Evan

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 7610

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-B5722

Nokia E71

Motorola T190

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia 3110 classic

Nokia 6300

Nokia 6233

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Motorola E398

Nokia 3310

Samsung GT-S3600

Nokia 8800 Gold Arte

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-S5300 Galaxy Pocket

LG KF300

Nokia 1600

Nokia N8

Sony Ericsson K530i

Nokia 1280

Новые описания

Новости

25.12. [Новинки] Анонсы: Gionee S10 Lite – 4 Гб ОЗУ и 16 Мп фронтальная камера / MForum.ru

25.12. [Новинки] Слухи: Sony H8266 станет первым смартфоном линейки Xperia с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung Galaxy J7 Nxt с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти / MForum.ru

21.12. [Новинки] Слухи: 4G Nokia Feature Phone получил сертификат Bluetooth SIG / MForum.ru

21.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor 9 Lite с экраном 18:9 и четырьмя камерами / MForum.ru

21.12. [Новинки] Это интересно: AllCall Mix2 ориентирован на дополненную реальность / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: FCC раскрыла полные спецификации Nokia 9 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A8 и A8 Plus – смартфоны среднего уровня для любителей селфи / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Ulefone Power 3 с АКБ 6080 мАч представлен официально / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: Huawei MediaPad M5 с Kirin 960 дебютирует на CES 2018 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Слухи: LG Pay дебютирует на смартфонах среднего класса, начиная с LG K10 (2018) / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Intex Elyte E6 – еще один недорогой смартфон для индийского рынка / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Panasonic Eluga I9 с 3 Гб ОЗУ оценен в $117 / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: В Индии LG V30+ оценен в $700, в России – 59 990 рублей / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Защищенный смартфон CAT S31 с АКБ 4000 мАч оценен в $330 / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: За кодовым именем Huawei LDD-xx может скрываться Honor 9 Lite / MForum.ru

12.12. [Новинки] Анонсы: 360 N6 и 360 N6 Lite с емкими аккумуляторами представлены официально / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Nokia 6 (2018) с экраном 18:9 появился в TENAA / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Появились первые изображения юбилейного Meizu 15 Plus / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Huawei Nova 2s – до 6 Гб ОЗУ, 4 камеры и привлекательный ценник / MForum.ru

© 2003-2012, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: