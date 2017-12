Слухи: Nokia 1 может оказаться смартфоном с Android

28.12.2017, MForum.ru

Вы когда-нибудь задумывались, где смартфоны или телефоны линейки Nokia 1? Ведь есть Nokia 2, 3, 5, 6, 7 и 8, а вскоре появится и Nokia 9 (Nokia 4 пропущена намеренно), а о Nokia 1 нет никаких упоминаний. Однако подобный аппарат вполне может появиться.

По мнению авторитетных источников, HMD Global зарезервировала имя Nokia 1 для особого случая. И этим случаем вполне может стать приход Nokia на платформу Android Go, она же Android Oreo (Go edition). Напомню, Android Go представляет собой облегченную версию Android Oreo, где переработке подверглись как сама операционная система (для работы на устройствах небольшим объемом ОЗУ) и приложения от Google, так и Google Play Store, в котором будут предлагаться совместимые с этой версией ОС приложения. Соответственно, Nokia 1 может получить бюджетное «железо», включающее 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти и экран разрешением 1280х720 точек. По мнению Эльдара Муртазина, анонс Nokia 1 состоится на MWC 2018, а его цена на российском рынке составит 5990 рублей. Впрочем, для платформы Android Go, новинка от Nokia вряд ли станет самым доступным устройством.