Слухи: Vivo X20 Plus UD с интегрированным в дисплей сканером отпечатка пальца замечен в TENAA

MForum.ru
16.01.2018,
На недавно завершившейся выставке CES 2018 компания Vivo представил устройство с встроенным в дисплей сканером отпечатка пальца. Модель смартфона озвучена не была, но компания заявила, что продажи аппарата начнутся уже в начале 2018 года.
Вполне возможно, что этим устройством станет Vivo X20 Plus UD, засветившийся в архивах TENAA. По спецификациям эта новинка во многом аналогична базовой модели (Vivo X20 plus), название которой дополнено буками «UD» сообщающим о наличии встроенного в дисплей сканера отпечатка пальца. В активе Vivo X20 Plus UD присутствуют 6,43-дюймовый дисплей разрешением FHD+ выполненный по технологии OLED, чипсет Snapdragon 660, 4 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб, сдвоенная тыловая камера (12+5 Мп), 12 Мп камера на передней панели и аккумулятор емкостью 3800 мАч. ОС – Android Nougat «из коробки». Выпускаться Vivo X20 Plus UD будет в 4 цветовых вариантах: Black (черный), Black Gold (черно-золотистый), Gold (золотистый) и Pink Gold (розовое золото).
© Антон Печеровый,
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