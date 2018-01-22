Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса

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Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса

22.01.2018, MForum.ru

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Компания Samsung официально представила новый чипсет семейства Exynos 5. Новинка с индексом Exynos 7872 нацелена на устройства среднего класса и выпускается по нормам 14 нм технологического процесса FinFET.

Компоненты: Samsung Exynos 7872 – система-на-чипе для смартфонов среднего класса

Процессорная часть Samsung Exynos 7872 включает в себя 6 вычислительных ядер, разделенных на два кластера. Производительный кластер представлен двумя ядрами Cortex A73 с максимальной рабочей частотой 2 ГГц. Для менее ресурсоемких задачи используется кластер с четырьмя ядрами Cortex A53 с рабочей частотой до 1,6 ГГц. Графическая часть Samsung Exynos 7872 включает в себя чипсет Mali-G71 MP1. Относительно предшественника заявлено двукратное увеличение производительности в одноядерном режиме, что обеспечивает более плавную многозадачность, ускоряем работу в Интернете и запуск приложений.

Смартфоны на базе Samsung Exynos 7872 могут оснащаться дисплеями разрешением до FullHD (1920x1080 точек). В тоже время разрешение FullHD+(2160x1080 точек, 18:9) не поддерживается. Тип используемой оперативной памяти LPDDR3, постоянной памяти – eMMC 5.1 и SD 3.0. Поддержка сдвоенных камер не предусмотрена, максимальное разрешение камер – 21,7 Мп. В тоже время поддерживается запись FullHD-видео с частотой до 120 кадров в секунду (кодеки HVEC и H.264). Из беспроводных интерфейсов поддерживается Cat. 7 LTE (до 300 Мбит/с на прием, до 150 Мбит/с на передачу), двухдиапазонный Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 5.0 и NFC. Также отметим поддержку навигации по GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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