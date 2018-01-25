NB-IoT: Sequans объявляет о сотрудничестве с SoftBank для ускорения внедрения технологий LTE-M и NB-IoT в Японии

25.01.2018, MForum.ru

Компании проведут тесты взаимосовместимости сетевого оборудования оператора SoftBank и платформы Sequans Monarch LTE-M/NB-IoT, а также намерены внедрить технологию LwM2M, что позволит ускорить тестирование абонентских устройств и устройств IoT.

Мобильная платформа Monarch интегрирует на одной подложке процессор диапазона, радиоинтерфейс, систему управления мощностью питания и память. Чипсет отличает ультранизкое потребление энергии, как в активном режиме, так и в спящем/дежурном режимах, а также уникальная система радиофильтров.

LwM2M (облегченный M2M - от англ. lightweight M2M) - это протокол, используемый между клиентским ПО на устройстве M2M и ПО сервера на платформе управления и обслуживания M2M. Протокол создан Open Mobile Alliance для того, чтобы обеспечивать удаленные услуги и управление приложениями для IoT устройств и подключенных систем.

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