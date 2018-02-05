Кадры: В МегаФоне очередные кадровые перестановки

MForum.ru
05.02.2018,
Компанию покидают - Наталья Чумаченко, управляющий директор по стратегии и оргразвитию.
Ее заменит Александр Соболев, подчиняясь непосредственно Сергею Солдатенкову. Стаж работы г-на Соболева в МегаФон - более 7 лет. Он участвовал в разработке новой корпоративной стратегии, представленной в 2017 году (youtube.com) , координировал направление BigData по части внутренней и внешней монетизации и взаимодействия с ключевыми партнерами и входит в комитет Chief Strategy Officers Group при GSMA.
Александр Соболев окончил МГУ, работал в консалтинге. С 2012 года в МегаФоне, последняя должность - директор по стратегии (корп. и функциональная стратегия компании, развитие ключевых межоператорских и отраслевых партнерств).
Г-жа Чумаченко уходит в в ГК USM Holdings и будет работать в Совете директоров ПАО “МегаФон”.
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Ирина Лихова, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом, вновь уходит из компании “МегаФон” (она работала в МегаФон с 2003 по 2012, а затем с мая 2016 года).
Ее заменит на этом посту Валентина Ватрак, которая с 2014 года и до последнего времени работала в Rambler&Co в должности директора по организационному развитию, а также занимала пост генерального директора «Рамблер Бизнес Солюшнс». Ранее г-жа Ватрак работала в таких компаниях как «ТНК-ВР Менеджмент», «Интегра», «ПрофМедиа», «СТС Логистикс» и международная сеть отелей AZIMUT. Валентина получила образование по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" в Воронежском государственном университете, "Менеджмент" в Московском открытом университете и "Международные отношения" в Дипломатической академии МИД России.
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© Алексей Бойко,
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