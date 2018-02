Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9

21.02.2018, MForum.ru

В твиттер-аккаунте известного искателя утечек Роланда Куандта (Roland Quandt) появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S9, включая его спецификации и пресс-фото.

Итак, Samsung Galaxy S9 станет первым смартфоном на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 845. Впрочем, такая версия Galaxy S9 появится далеко не на всех рынках, в большинстве стран Samsung Galaxy S9 будет предлагаеться с Exynos 9810 на борту. Объем ОЗУ составит 4 Гб для Samsung Galaxy S9 и 6 Гб для Samsung Galaxy S9 Plus. Объем встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD (до 400 Гб).

Вполне ожидаемо, Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus будут оснащены бесконечными Infinity Display диагональю 5,8 и 6,2 дюйма, соответственно, а емкость их аккумуляторов составит 3000 и 3500 мАч. Тыловая камера представлена 12 Мп сенсором с апертурой, меняющейся в диапазоне от f/1,5 до f/2,4, при этом у плюсовой версии камера будет сдвоенной, с оптической стабилизацией (вспомогательный сенсор – 12 Мп, f/2.4). Из прочего отметим стереодинамики AKG, поддержку Bluetooth 5.0, разъем USB Type C и защиту от влаги по классу IP68. Анонс Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus состоится 25 февраля.