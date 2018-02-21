MForum.ru
21.02.2018,
В твиттер-аккаунте известного искателя утечек Роланда Куандта (Roland Quandt) появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S9, включая его спецификации и пресс-фото.
Итак, Samsung Galaxy S9 станет первым смартфоном на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 845. Впрочем, такая версия Galaxy S9 появится далеко не на всех рынках, в большинстве стран Samsung Galaxy S9 будет предлагаеться с Exynos 9810 на борту. Объем ОЗУ составит 4 Гб для Samsung Galaxy S9 и 6 Гб для Samsung Galaxy S9 Plus. Объем встроенной памяти – 64 Гб с возможностью расширения картами microSD (до 400 Гб).
Вполне ожидаемо, Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus будут оснащены бесконечными Infinity Display диагональю 5,8 и 6,2 дюйма, соответственно, а емкость их аккумуляторов составит 3000 и 3500 мАч. Тыловая камера представлена 12 Мп сенсором с апертурой, меняющейся в диапазоне от f/1,5 до f/2,4, при этом у плюсовой версии камера будет сдвоенной, с оптической стабилизацией (вспомогательный сенсор – 12 Мп, f/2.4). Из прочего отметим стереодинамики AKG, поддержку Bluetooth 5.0, разъем USB Type C и защиту от влаги по классу IP68. Анонс Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus состоится 25 февраля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu / MForum.ru
16.02. [Новости компаний] Розница: Что дарили и смотрели клиенты «Билайн» в День влюбленных / MForum.ru
08.02. [Краткие новости] Акции: Билайн обещает полгода связи покупателям Samsung Galaxy / MForum.ru
26.01. [Новинки] Слухи: HTC U12 не будет представлен на MWC 2018 / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены Sony Xperia XZ2 и XZ2 Compact / MForum.ru
21.02. [Новинки] Слухи: Раскрыты все подробности о Samsung Galaxy S9 / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Alcatel A3 10 – недорогой 10-дюймовый планшет / MForum.ru
20.02. [Новинки] Слухи: Nokia 4 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: Подробности о Samsung Galaxy Tab S4 появились накануне MWC 2018 / MForum.ru
19.02. [Новинки] Слухи: ASUS Z01RD с чипсетом Snapdragon 845 замечен в AnTuTu / MForum.ru
16.02. [Новинки] Это интересно: Samsung патентует способ измерения артериального давления для смарт-часов / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: HTC Desire 12 может быть представлен на MWC 2018 / MForum.ru
15.02. [Новинки] Слухи: Nokia 7 Plus и Nokia 1 замечены на рендерах / MForum.ru
14.02. [Новинки] Анонсы: На MWC 2018 LG покажет Vision AI для смартфонов / MForum.ru
14.02. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Huawei Mediapad M5 и M5 Pro / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Спецификации Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro стали известны накануне анонса / MForum.ru
13.02. [Общество] Это интересно: В 4 квартале 2017 года HMD Global (Nokia) продала больше смартфонов, чем Google, HTC, OnePlus и Sony / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 компания Archos привезет 3 бюджетных смартфона / MForum.ru
12.02. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Meizu E3 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Смартфоны ASUS Zenfone 5 будут представлены на MWC 2018 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Это интересно: LG запатентовала складной смартфон с тремя экранами / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Invens анонсировал 3 недорогих смартфона / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: На MWC 2018 представят ZTE Blade V9 с экраном 18:9 и Snapdragon 450 / MForum.ru
07.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечены 4 новых смартфона Huawei со сдвоенными камерами / MForum.ru