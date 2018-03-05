Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

MForum.ru

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

05.03.2018, MForum.ru

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С начала 2018 года в сети появилось достаточно много информации о будущих новинках от бренда Motorola. Если верить слухам серия Moto E5 будет включать Moto E5 Play, Moto E5 и Moto E5 Plus, при этом Moto E5 Play станет заменой Moto C.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

По информации Андрима Ятима, Moto E5 Play будет поставляться с 5,2-дюймовым дисплеем с традиционным соотношением сторон 16:9 (разрешение 1280х720 точек). На задней панели разместится 12 Мп камера, спереди камера разрешением 5 Мп. Емкость аккумулятора Moto E5 составит 4000 мАч. Также в активе этой новинки ожидается сканер отпечатка пальца на задней панели.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

Экран Moto E5 будет немного крупнее, 5,5 дюймов. Соотношение сторон и разрешение аналогичны E5 Play. Разрешение тыловой камеры составит 16 Мп, фронтальной – 8 Мп. В тоже время емкость аккумуляторной батареи ниже, чем у E5 Play – порядка 3000 мАч.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

Желающим получить экран с соотношением сторон 18:9 адресован Moto E5 Plus, оснащенный дисплеем диагональю 5,8 дюйма и разрешением 720х1440 точек. Объем ОЗУ этого аппарата составит 3 Гб, встроенной памяти будет 32 или 64 Гб. Апертура тыловой 16 Мп камеры Moto E5 Plus составит f/1.7, 8 Мп фронталки – f/2.0. Емкость аккумулятора – 5000 мАч. Также в активе этого смартфона ожидается поддержка NFC и цифровой компас. Информации о сроках анонса пока нет, но можно предположить, что Moto E5, E5 Play, E5 Plus будут представлены в начале лета.

Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Moto E5, E5 Play, E5 Plus

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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