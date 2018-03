Слухи: В Weibo засветились спецификации Oppo R15 и R15 Plus

14.03.2018, MForum.ru

Компания Oppo готовится выпустить приемника для модели Oppo R11. Новика по имени Oppo R15 уже засветилась в китайской социальной сети Weibo. Помимо обычного варианта будет доступен и Oppo R15 Plus.

Если верить появившемуся в социальной сети изображению, Oppo R15 будет базироваться на чипсете MediaTek P60, тогда как Oppo R15 Plus получит Snapdragon 660. Объем памяти обоих устройств одинаков – 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти. Схожи и остальные спецификации – в активе Oppo R15 и R15 Plus присутствуют 6,28-дюймовые дисплеи разрешением 2280х1080 точек (19:9), сдвоенные тыловые камеры с 16 Мп основным модулем и апертурой f/1.7, 20 Мп камеры с апертурой (f/2.0). При этом Oppo R15 будет оснащен вспомогательным модулем камеры с апертурой f/2.2 и аккумулятором емкостью 3450 мАч, тогда как Oppo R15 Plus получит вспомогательную камеру с апертурой f/1.7 и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Также отметим, что Oppo R15 будет доступен в черном, белом и красном цветах, тогда как R15 Plus будет получит другие расцветки (судя по фото – красную и пурпурную).