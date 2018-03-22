RFID: RFID-технология испытали в аэропорту

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RFID: RFID-технология испытали в аэропорту

22.03.2018, MForum.ru

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В Лондонском аэропорту Хитроу оценивают результаты трехмесячного эксперимента, в рамках которого испытывалось применение RFID-технологии Vero Solutions для отслеживания тележек для багажа поступающих и забираемых из зоны выдачи багажа Терминала 4. Об этом сообщает RFID Journal. Пилотный проект начался в октябре 2017 года и завершился к январю 2018 года. Проверялось, насколько хорошо технология может отследить число тележек и, тем самым, можно ли на нее положиться при оценке доступности тележек для пассажиров. Если результаты будут признаны удачными, технологию планируется распространить на всю территорию аэропорта.

В аэропорту с тележками работает команда служащих. Их задача - сбор тележек, оставленных, например, на парковках или у выхода, контроль состояния тележек с тем, чтобы выявлять те, что требуют ремонта или обслуживания. Не требуется отслеживание местоположения каждой тележки - персонал с этим легко справляется. А вот знать количество тележек в той или иной зоне, особенно там, где они востребованы большинством пассажиров - весьма полезно. Это позволило бы прогнозировать периоды высокого спроса на тележки и подстроить процесс их сбора и перемещения соответствующим образом.

В рамках пилота порядка 2 тысяч тележек были оснащены пассивными UHF RFID метками на клейкой основе. Использовались дешевые неспециализированные метки, которые наклеили на пластиковые ручки тележек. Для считывания меток применили пять портальных считывателей Impinj Speedway x-portal, которые разместили на входах и выходах из зоны получения багажа. Каждый раз, когда тележка пересекала границы зоны получения багажа, ее данные считывались порталами и направлялись на облачный сервер, на котором работало ПО Vero Solutions. Во время пилота за перемещениями тележек также следили специально выделенные для этого диспетчеры, чтобы можно было сравнить данные системы автоматизированного учета и ручного подсчета.

Эксперимент показал, что порталы надежно считывают данные с тележек с расстояния до 10 метров. Также выяснилось, что часть наклеенных меток была утрачена, что формировало расхождение в данных ручного подсчета и подсчета по меткам. Часть меток оторвали пассажиры, часть была утрачена в результате соприкосновений с багажом.

Система позволила выявить ряд особенностей использования пассажирами тележек. В частности, стало ясно, что пассажиры используют тележки реже, чем считали в аэропорту. Это означает, что не так важно быстро возвращать их в зону выдачи багажа, как это принято было делать до сих пор - особенно это касается ночного времени. Получение каждой тележкой индивидуального номера позволит формировать статистику ее использования. Можно будет выявить те тележки, которые чаще других оказываются в ремонте и вывести их из эксплуатации. Этот подход удобно применять для выбора поставщика тележек, закупив небольшие партии у разных производителей, можно выявить более надежные тележки в процессе реальной эксплуатации и постепенно перейти на их использование.

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Варианты применения RFID

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