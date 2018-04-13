Микроэлектроника: Qualcomm представил платформу Vision Intelligence на базе SoC QCS605 и QCS603

13.04.2018, MForum.ru

Платформа Vision Intelligence разработана для использования IoT-устройствами, смарт-камерами видеонаблюдения или экшн-камерами, роботами, смарт дисплеями и так далее. Платформа поддерживает компьютерное зрение и ИИ, что позволяет реализовывать на ней распознование лиц или автоматическое преодоление препятствий при движении. Платформа по технологии 10 нм построена на двух SoC - QCS605 и QCS603. Кроме того, компания Qualcomm Technologies представила для разработчиков и SDK к новой платформе.

Это первая платформа компании на базе систем на кристалле по технологии 10 нм FinFET, предназначенная для IoT. За счет плотности элементов обеспечиваются высокие показатели энергетичской и термальной эффективности. Встроенный процессор изображений (ISP) и комплекс ИИ Qualcomm AI Engine предназначены для специальных вычислений, а гетерогенными вычислениями занимается 8-ядерный процессор Qualcomm® Kryo™ 360 на базе архитектуры ARM, векторный Hexagon 685 и графический Qualcomm® Adreno™ 615 процессоры. Встроенный дисплейный процессор платформы Vision Intelligence поддерживает сенсорные экраны с разрешением до WQHD, аппаратное ускорение, 3D-оверлеи и основные графические API, включая OpenGL, OpenCL и Vulkan. Также архитектура поддерживает разнообразные высокоуровневые операционные системы и спроектирована таким образом, чтобы разработчики и производители могли легко внедрять дифференцирующие функции в свои решения, например, склейку 360-градусных видео в камерах виртуальной реальности, системы автономной навигации и уклонения от препятствий для роботов, а также создание видеоколлажей для экшн-камер.

В комплекс Qualcomm AI Engine, в частности, входят: фреймворк Qualcomm® Snapdragon™ Neural Processing Engine (NPE) с инструментами для анализа, оптимизации и отладки решений на базе Tensorflow, Caffe и Caffe2, средства поддержки формата Open Neural Network Exchange, Android Neural Networks API и библиотека Qualcomm® Hexagon™ Neural Network. Все эти компоненты должны помочь разработчикам и OEM-производителям легко портировать на платформу «обученные» нейронные сети. Благодаря применению Qualcomm AI Engine и Snapdragon NPE платформа Vision Intelligence способна достичь вычислительной мощности нейронных сетей в 2,1 TOPS (триллион операций в секунду) при работе нейронной сети.

Платформа Vision Intelligence поддерживает работу с видео в разрешении до 4K при 60 fps либо до 5.7K при fps и обработку сразу нескольких видеопотоков с более низким разрешением. Чтобы добиться максимального качества изображения, в платформе используется самый мощный ISP из созданных Qualcomm Technologies – двойной 14-битный Qualcomm Spectra™ 270 ISP с поддержкой двойных 16-мегапиксельного сенсоров. Последние несколько поколений этого процессора регулярно занимают ведущие позиции в рейтинге бенчмарка DxOMark. В дополнение к этому платформа Vision Intelligence поддерживает продвинутые функции обработки изображения, необходимые в среде интернета вещей, включая «шахматный» HDR, который устраняет эффект шлейфов при записи видео с расширенным динамическим диапазоном, улучшенную электронную стабилизацию изображения, функции устранения деформаций, шума, хроматической аберрации и временны́е фильтры с компенсацией движения на аппаратном уровне.

Коммуникативные возможности платформы Vision Intelligence: беспроводные сети Wi-Fi® 2x2 802.11ac с применением MU-MIMO и одновременной двухканальной передачей данных, Bluetooth® 5.1, ПО Qualcomm® 3D Audio Suite, технологию Qualcomm Aqstic™ и протокол беспроводной передачи звука Qualcomm® aptX™. Кроме того, платформа поддерживает технологию шумоподавления Qualcomm® Noise и технологию подавления эхо Echo Cancellation, а также усовершенствованные встроенные функции анализа и обработки звука для работы с естественными языками, распознавания речи и возможности вычленить её, чтобы обеспечить надёжное управление голосом даже в шумной среде или в случае, если пользователь находится далеко от устройства.

Безопасность платформы реализована на аппаратном уровне и обеспечивает поддержку доверенных устройств интернета вещей при помощи таких функций, как безопасная загрузка с доверенного корневого каталога аппаратного уровня, надежная среда исполнения, аппаратные криптографические движки, безопасность хранения данных, безопасная отладка с управлением жизненным циклом, генерация ключей и безопасность беспроводного протокола.

SDK позволяет разрабатывать приложения, предназначенные для обработки изображений с камеры, компьютерного зрения, машинного обучения.

Можно ожидать, что OEM производители на базе платформы Vision Intelligence начнут выпускать смарт камеры видеонаблюдения, как для потребительского, так и для промышленного сектора, экшн-камеры, носимые камеры, камеры для виртуальной реальности с обзором 180 и 360 градусов. Чтобы ускорить разработку и дифференцировать свои продукты, производители могут воспользоваться экосистемой разработчиков технологий, решения которых дополняют платформу Vision Intelligence. Среди них есть поставщики систем ИИ, такие, как SenseTime (распознавание изображений, лиц и объектов), Pilot.ai (задачи, связанные с компьютерным зрением, включая обнаружение, классификацию и отслеживание действий и объектов) и MM Solutions (передовые системы улучшения качества изображения).

Системы Qualcomm® QCS605 и QCS603 в данный момент проходят тестирование, при этом создаются различные их версии под конкретные технические и экономические требования. Уже доступны референсные образцы камер виртуальной реальности с 360-градусным обзором на базе QCS605, произведенные совместно Qualcomm Technologies и Altek Corporation, ведущим разработчиком и конструктором камер, а во второй половине 2018 года появятся референсные образцы промышленных камер безопасности на базе QCS603. Подробнее.

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