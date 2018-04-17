Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

MForum.ru

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

17.04.2018, MForum.ru

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В сети появились качественные изображения смартфонов Moto E5 и Moto E5 Plus. Напомню, новинки относятся к следующему поколению семейства бюджетных смартфонов от Motorola.

Moto E5

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

В части спецификаций известно о чипсете Snapdragon 430 и 3 Гб ОЗУ. По изображениям можно сделать предположение об использовании экранов с соотношением сторон 18:9 с 2,5D-стеклом и металлической рамке. У Moto E5 задняя панель, скорее всего пластиковая, а у E5 Plus – металлическая или стеклянная. Камеры Moto E5 и Moto E5 Plus одиночные, но со стилизацией под сдвоенные. Дополнительный глазок на Moto E5 Plus, скорее всего, относится к системе шумоподавления или фокусировки. Анонс новинок ожидается уже в ближайшее время.

Moto E5 Plus

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com, gsmarena.com

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