Слухи: Moto E5 и Moto E5 Plus показались на качественных рендерах

17.04.2018, MForum.ru

В сети появились качественные изображения смартфонов Moto E5 и Moto E5 Plus. Напомню, новинки относятся к следующему поколению семейства бюджетных смартфонов от Motorola.

Moto E5

В части спецификаций известно о чипсете Snapdragon 430 и 3 Гб ОЗУ. По изображениям можно сделать предположение об использовании экранов с соотношением сторон 18:9 с 2,5D-стеклом и металлической рамке. У Moto E5 задняя панель, скорее всего пластиковая, а у E5 Plus – металлическая или стеклянная. Камеры Moto E5 и Moto E5 Plus одиночные, но со стилизацией под сдвоенные. Дополнительный глазок на Moto E5 Plus, скорее всего, относится к системе шумоподавления или фокусировки. Анонс новинок ожидается уже в ближайшее время.

Moto E5 Plus