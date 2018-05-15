Слухи: Появились изображения Moto C2 и C2 Plus

MForum.ru
15.05.2018,
В сети появились изображения смартфонов Moto C2 и C2 Plus. Напомню, в портфолио компании Lenovo Moto С-серия объединяет самые доступные устройства бренда.
Moto C2 и C2 Plus оснащены экранами с классическим соотношением сторон 16:9. Их дизайн перекликается с другими линейками производителя, включая линейку Moto E. Аппаратная платформа Moto C2 и C2 Plus, скорее всего, построена на базе чипсетов Snapdragon.
Дактилоскопический сенсор, размещенный под экраном, присутствует лишь в активе Moto C2 Plus, сам аппарат очень похож на Moto E4. Вполне возможно, что в ходе обновления 2018 года, линейка Moto E будет переведена в популярный форм-фактор с экраном 18:9, а смартфоны нынешнего поколения Moto E после некоторой модификации вернутся в линейке Moto C. Анонс новинок ожидается этим летом. Напомню, анонс Moto C и Moto C Plus состоялся в июне 2017 года.
© Антон Печеровый,
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