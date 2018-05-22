Производство гаджетов: HMD Global привлекла $100 млн на финансирование роста

MForum.ru
22.05.2018,
Пресс-релиз. Эспоо, Финляндия, 22 мая 2018 г. – Финский стартап HMD Global, дом для телефонов Nokia, привлек дополнительное финансирование в размере 100 млн долларов от ряда инвесторов. Полученные средства будут направлены на расширение бизнеса и финансирование роста компании в течение второго года ее деятельности. Этот раунд финансирования возглавила расположенная в Женеве компания Ginko Ventures, действовавшая через Alpha Ginko Ltd. при участии DMJ Asia Investment Opportunity Limited и Wonderful Stars Pte. Ltd., дочерней компании FIH Mobile Ltd.
С учетом последнего раунда финансирования текущая оценочная стоимость компании HMD Global превысила 1 млрд долларов, обеспечив компании статус unicorn-стартапа (стартапа-миллиардера). HMD Global планирует стратегические инвестиции в расширение своего быстро растущего бизнеса. В 2018 году компания намерена существенно расширить портфель телефонов Nokia, значительно усилить присутствие на стратегических рынках, а также внедрять наиболее востребованные пользователями инновации.
«Мы рады, что новые инвесторы будут вместе с нами писать новую главу в истории телефонов Nokia. Перед нами стоит амбициозная задача обеспечить поклонников марки отличными смартфонами, сохранив при этом финские корни и отличительные черты, присущие бренду Nokia. Мы стремимся войти в число лидеров мирового рынка смартфонов, а сопутствующий нам успех укрепляет нашу уверенность в продолжении траектории роста в 2018 году и в будущем», - комментирует CEO HMD Global Флориан Зайхе (Florian Seiche).
Компания, основанная 1 декабря 2016 года, в течение первого года своей деятельности продала более 70 млн телефонов под брендом Nokia. Компания осуществляет коммерческую деятельность в 80 странах, а телефоны под брендом Nokia активированы на территории 170 стран. В настоящее время телефоны Nokia представлены в более чем 250 тыс. торговых точек по всему миру, у компании более 600 прямых партнеров, продающих телефоны Nokia. В 2017 году доход HMD Global достиг 1,8 млрд евро (2,13 млрд долларов), а операционные убытки составили 65 млн евро (77 млн долларов).
Поклонники бренда демонстрируют огромный интерес и энтузиазм в отношении новых телефонов Nokia на ОС Android. HMD Global завоевывает сердца нового поколения пользователей. 2/3 покупателей телефонов Nokia – люди моложе 35 лет. 4/5 пользователей рекомендуют телефоны Nokia друзьям и членам семьи. Количество посещений сайта Nokia.com/phones превысило 150 млн в период с января 2017 года до настоящего времени.
«Мы гордимся вкладом, который внесли в очередной этап развития телефонов Nokia и успешное проведение этого раунда инвестиций. Меня, как человека долгое время ассоциировавшегося с брендом Nokia, очень вдохновляет проделанная работа. Опираясь на финские корни, HMD Global использует гибкую стратегию международного сотрудничества, целью которой является феноменальный рост», - комментирует управляющий директор Ginko Ventures и член совета директоров HMD Global Жан-Фансуа Барил (Jean-Francois Baril).
После Всемирного мобильного конгресса (MWC), проходившего в Барселоне в 2017 году, финский стартап представил 16 новых устройств и анонсировал сотрудничество с Google и ZEISS, которое дополнило долгосрочное стратегическое партнерство с Nokia и FIH. В 2018 году на MWC компания HMD Global объявила, что стала ведущим глобальным партнером Android One, флагманской программы компании Google для телефонов на базе ОС Android, а также взяла на себя обязательство сформировать полный портфель смартфонов Nokia под управлением Android One.
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