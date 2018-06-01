Анонсы: Xiaomi Mi Band 3 – смарт-браслет с OLED-дисплеем

01.06.2018, MForum.ru

Еще одной новинкой Xiaomi стал смарт-браслет Mi Band 3. Новинка получила 0,78-дюймовый OLED-дисплей с поддержкой жестового управления, стандартный набор фитнесс-функций (шагомер, пульсометр, контроль сна и т.д.) и защищена от воды, допуская погружение на глубину до 50 метров.

Кроме того, появится специальная версия Xiaomi Mi Band 3, которая будет поддерживать NFC и бесконтактные платежи. Емкость аккумулятора новинки составляет 110 мАч, заявленная автономность – до 20 дней. Xiaomi Mi Band 3 поддерживает синхронизацию со смартфонами с модулями Bluetooth 4.2 BLE и ОС Android 4.4 KitKat / iOS 9.0 (или более новыми). Материал корпуса устройства – алюминий, ремешок изготовлен из термопластичного эластомера. Версия Xiaomi Mi Band 3 без NFC обойдется в 169 юаней, с NFC – 199 юаней.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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