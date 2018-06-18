Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах

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Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах

18.06.2018, MForum.ru

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Q-серия смартфонов LG представляет собой более дешевые версии флагманских моделей V-серии. И Q8+, засветившийся в базе данных корейского регулятора, не станет исключением.

Слухи: LG Q8+ появится в двух вариантах

Ожидается, что LG Q8+ станет упрощенным вариантом LG V30. В начале этого месяца новинка появилась на листе KCC (корейский аналог американского FCC) в двух вариантах, обозначенных кодовыми именами LM-Q815S и LM-Q815L. Также первый вариант аппарата засветился в базе данных Wi-Fi Alliance, а имя Q8+ появилось в списке устройств, поддерживающих Google Play. Однако спецификации пока неизвестны. Напомню, оригинальный LG Q8 может похвастаться металлическим корпусом, защитой от влаги по классу IP67, 5,2-дюймовым QHD+ экраном (1440 x 2560 точек), вторичным дисплеем Always On для отображения уведомлений (1,8 дюйма, 160х1040 точек), чипсетом Qualcomm Snapdragon 820, 4 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной памяти сдвоенной широкоугольной камерой разрешением 16 Мп.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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