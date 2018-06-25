Анонсы: Xiaomi Mi Pad 4 представлен официально

MForum.ru
25.06.2018,
Как и ожидалось, компания Xiaomi официально анонсировала планшетный компьютер Mi Pad 4, оснащенный 8-дюймовым дисплеем разрешением 1920х1200 точек (16:10). Относительно модели предыдущего поколения площадь передней панели занятой экраном выросла на 6%, при общем сокращении габаритов устройства на 9,4%.
Основа аппаратной платформы Xiaomi Mi Pad 4 – чипсет Qualcomm Snapdragon 660, дополненный 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти (без возможности расширения) и аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 5V/2A. Фоточасть представлена 13 Мп тыловой камерой и 5 Мп камерой на передней панели. Обе камеры снабжены объективами с апертурой f/2.0 и поддержкой HDR, кроме того фронтальная камера поддерживает распознавание лиц.
В части коммуникационных возможностей речь идет о Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MU-MIMO), Bluetooth 5.0 HID, GPS/ГЛОНАСС, USB Type C и LTE (опционально). Xiaomi Mi Pad 4 с 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти и поддержкой только Wi-Fi обойдется в 1099 юаней, за вариант 4+64 придется заплатить 1399 юаней. LTE вариант с аналогичными объемами памяти обойдется всего на 100 юаней дороже. Продажи Xiaomi Mi Pad 4 начнутся 29 июня.
© Антон Печеровый,
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