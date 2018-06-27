Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации

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Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации

27.06.2018, MForum.ru

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В сети начинает появляться информация о Galaxy S10, флагмане Samsung 2019 модельного года. По слухам новинка получит три модификации, старшая из которых, будет оснащена 6,2-дюймовым дисплеем и строенной тыловой камерой. Можно предположить, что один из вспомогательных модулей будет монохромным, а второй – отвечать за зум.

Слухи: Samsung Galaxy S10 получит тройную тыловую камеру и три модификации

Кодовое имя старшей модификации – Beyond 2, возможно на рынок она выйдет как Samsung Galaxy S10 Plus. Более простые версии, Beyond 0 и Beyond 1, оснастят экраном диагональю 5,8 дюйма. При этом Beyond 1 получил сдвоенный модуль камеры, а Beyond 0 – одиночный. Кроме того, Beyond 0 лишится закруглений по краям экрана и может получить менее производительную аппаратную платформу. Таким образом, можно предположить, что Beyond 0 может появиться на прилавках как Samsung Galaxy S10 Lite. В тоже время, «железо» Beyond 2 и Beyond 1 будет почти идентично. Анонс Samsung Galaxy S10 ожидается в феврале будущего года, на MWC 2019.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации androidauthority.com

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