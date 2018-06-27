Микроэлектроника: Система и Ростех начнут возрождать российскую микроэлектронику с августа 2018

MForum.ru

Микроэлектроника: Система и Ростех начнут возрождать российскую микроэлектронику с августа 2018

27.06.2018, MForum.ru

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Владимир Евтушенков, основной бенефициар АФК “Система”, сообщил, что создание крупнейшего в стране объединения в области производства микроэлектроники и электроники, завершится в августе 2018 года.

Микро

фото: Pixabay

 

Речь идет о сделке по созданию совместного предприятия “Системы” и “Ростеха”, в котором у “Системы” будет контроль. За это компании придется заплатить порядка $1.5 млрд. Почему-то говорится, что создается монополист в области микроэлектроники в России. При всем уважении к размерам будущей компании, монополистом она не станет - на рынке останутся и независимые участники. В совместное предприятие войдет порядка 20 компаний, а участников рынка российской микроэлектроники все же значительно больше. 

Зачем затеяно это объединение?

Современная микроэлектроника, особенно создание производственных мощностей - дело не просто дорогое, но очень дорогое. "Потянуть" создание современных микроэлектронных производств может не каждое государство. Необходимые вложения в запуск фабрики по выпуску чипов с высокой интеграцией может достигать десятков миллиардов долларов. Не зря в странах, которые стремятся нарастить свою долю рынка микроэлектроники, инвестиции в развитие отрасли могут достигать $100 млрд всего за несколько лет, как в Китае.

В России, где государство заимствует пенсионные накопления граждан, такие инвестиции в производство вряд ли возможны, даже если говорить об объединенной компании и господдержке. Но на технологическое переоснащение “Микрона” объединенных возможностей совместного предприятия должно хватить.

Ключевой вопрос в этих условиях - санкции. В России не производится оборудование для производства современной микроэлектроники. Поэтому закупки нового производственного оборудования придется делать по импорту. И здесь позиция США может оказаться критичной - если создаваемое предприятие попадет в санкционные списки, закупка необходимого оборудования может оказаться невозможной. Такой сценарий вполне вероятен.

Даже в таких условиях объединение двух крупных участников рынка может сыграть позитивную роль для восстановления отрасли микроэлектроники в России в части производства, которое сейчас находится на очень низком уровне.

Доля России на мировом рынке микроэлектроники ничтожна, она не достигает даже одного процента. Лидеры рынка - технологически передовые страны: США, Тайвань, Япония, Южная Корея и Китай. Не удивительно, что российское производство электроники остается зависимым от зарубежных поставок микроэлектроники и даже расходных материалов. Весьма зависимо от импорта даже производство продукции для космоса.

Консолидация на российском рынке должна помочь начать процесс восстановления отрасли. Будет ли этот процесс успешным, прогнозировать сложно, но ясно, что легким он не окажется.

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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