Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition)

MForum.ru
17.08.2018,
Google официально анонсировал обновление платформы Go Edition, преднзначенной для устройств со слабым «железом». Напомню, специальная версия ОС Android для смартфонов с небольшими объемами памяти увидела свет в прошлом году, одновременно с Android Oreo.
В качестве ключевых отличий новой платформы называют еще более скромные требования к памяти (теперь система занимает 2,5 Гб встроенной памяти устройства, что на 500 Мб меньше чем в прошлой версии), улучшенную скорость загрузки системы и приложений, а также оптимизацию для обеспечения плавной работы устройства. В тоже время Android Pie (Go Edition) получил актуальные версии протоколов безопасности, обновленный набор приложений от Google (с приставкой Go) и более эффективный мониторинг использования аппаратных ресурсов. В продаже смартфоны на базе обновленной Go Edition появятся уже этой осенью.
© Антон Печеровый,
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