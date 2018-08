Анонсы: Официально представлен Android Pie (Go Edition)

17.08.2018, MForum.ru

Google официально анонсировал обновление платформы Go Edition, преднзначенной для устройств со слабым «железом». Напомню, специальная версия ОС Android для смартфонов с небольшими объемами памяти увидела свет в прошлом году, одновременно с Android Oreo.

В качестве ключевых отличий новой платформы называют еще более скромные требования к памяти (теперь система занимает 2,5 Гб встроенной памяти устройства, что на 500 Мб меньше чем в прошлой версии), улучшенную скорость загрузки системы и приложений, а также оптимизацию для обеспечения плавной работы устройства. В тоже время Android Pie (Go Edition) получил актуальные версии протоколов безопасности, обновленный набор приложений от Google (с приставкой Go) и более эффективный мониторинг использования аппаратных ресурсов. В продаже смартфоны на базе обновленной Go Edition появятся уже этой осенью.