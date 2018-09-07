Пресс-релизы: Билайн запустил бизнес-инкубатор для digital-стартапов своих сотрудников

07.09.2018, MForum.ru

7 сентября 2018 года. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») совместно с Фондом развития интернет-инициатив (далее — ФРИИ) запустил корпоративный бизнес-инкубатор для сотрудников компании. Стартап победителя проекта получит стартовые инвестиции в размере 1 000 000 рублей и возможность реализовать проект в компании.

Программа Innovation Lab охватывает такие направления как:

Smart Retail

AR/VR

AdTech и AI в рекламе

Fintech

Social Networking

Геймификация

Digital Household

HR-tech

Отдельное направление выделено под проекты социальной направленности, технологии для людей с ограниченными возможностями и решения для благотворительности.

Бизнес-инкубатор открыт для сотрудников Билайн, у которых есть своя идея цифрового продукта в одном из направлений Innovation Lab. Проект дает возможность научиться проверять жизнеспособность идеи, для чего участники проходят практическое обучение методологиям Customer Discovery&Development и Lean Startup, осваивают навыки целеполагания, учатся задавать правильные вопросы и считать экономику своих проектов.

По результатам отборочных этапов Билайн получил 217 заявок от сотрудников, 36 проектов прошли в программу акселерации. Защита проектов и награждение победителей пройдет 29 ноября. Лучшие проекты получат инвестиции до 1 000 000 рублей. Кроме того, победители получат возможность запустить пилотный проект совместно с Билайн и интегрировать свои решения в бизнес компании.

Наталья Альбрехт, исполнительный вице-президент по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке, прокомментировала: «Мы верим в наших людей и не можем игнорировать их энергию, которая двигает Билайн вперед. Поэтому мы создали в Билайн честную и понятную модель поддержки стартапов сотрудников, - с практическим обучением, значительным вознаграждением и возможностью реализовать свою идею в реальном бизнесе с 56 млн клиентов. Миссия программы - создать внутри работающий инструмент для превращения ярких идей в цифровые продукты».

Дмитрий Калаев, директор Акселератора ФРИИ, отметил: «Внутреннее предпринимательство делает компанию конкурентоспособнее: сотрудники начинают ориентироваться не на исполнение процедур, а на поиск и масштабирование новых успешных бизнес-направлений. В рамках программы мы погружаем сотрудников в реальные боевые условия жизни стартапов, учим их мыслить гипотезами и помогаем быстро тестировать идеи на жизнеспособность и работать в условиях высокой неопределенности. Это усиливает позиции компании в уже традиционных сферах бизнеса и позволяет найти новые возможности».

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теги: социальная ответственность бизнеса СОБ

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