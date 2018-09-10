Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855

MForum.ru

Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855

10.09.2018, MForum.ru

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Несмотря на то, что для компании HTC лучшие время остались позади и сомнений в ее будущем, специалисты HTC продолжает создавать новые продукты. Собственно об одном из них в своем LinkedIn и рассказал Кевин Дуо (Kevin Duo), ведущий разработчик компании.

Слухи: HTC работает над 5G-флагманом со Snapdragon 855

Флагман HTC 2019 модельного года будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 855. В отличие от предшественника, этот чип выпускается по нормам 7 нм технологического процесса, что позволяет сделать его заметно более производительным и энергоэффективным. Кроме того, обновленный производственный процесс поставит чип наравне с Kirin 980 от Huawei и предстоящим A12 от Apple. В тоже время, из-за ограниченной доступности сетей 5G в течение 2019 года, Snapdragon 855 будет сочетаться с модемом Snapdragon X24, который включает только поддержку сетей 4G LTE. Подобная мера позволит снизить общие издержки производства устройств.

Однако в HTC смотрят дальше и планируют использование модема Snapdragon X50. Этот модем, поддерживающий 5G-сети, для Snapdragon 855 доступен опционально. Таким образом, у нового флагмана HTC может появиться важное конкурентное преимущество перед Samsung Galaxy S10. Одним словом, компания HTC пока не собирается покидать рынок смартфонов. Но, из-за падающей рентабельности в среднем и начальном ценовых сегментах она может полностью переориентироваться на флагманские устройства.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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