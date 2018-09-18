Компоненты: Huangshan No. 1 – первый в мире AI-чип для носимой электроники

MForum.ru
18.09.2018,
Huami анонсировала чипсет Huangshan No. 1, позиционируемый как первый чип для носимой электроники с интегрированной нейронной сетью. С помощью нового чипа можно собирать данные сердечной биометрии, снимать ЭКГ в режиме реального времени, выявлять аритмии и иные аномалии сердечного ритма.
Ключевые особенности Huangshan No. 1 – сочетание высокой производительности с низким энергопотреблением. За счет интегрированных функций AI обработка входных данных ведется чипом в режиме реального времени без необходимости передачи информации куда-либо. По заверению производителя, эти меры позволили Huangshan No. 1 быть на 38% эффективнее, чем Cortex-M4. Huangshan No. 1 был высоко оценен Чжан Хунцзяном, бывшим вице-директором Microsoft Research Asia. По его словам выпуск подобных чипов открывает новые возможности использования функциональности AI на носимых устройствах.
© Антон Печеровый,
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