Анонсы: Sony Xperia XZ3 пришел в Россию

21.09.2018, MForum.ru

Компания Sony объявила о доступности смартфона Sony Xperia XZ3 на российском рынке. Напомню, эта новинка была представлена на IFA 2018 и стала первым смартфоном Sony с OLED-дисплеем и соотношением сторон экрана 18:9. Кроме того, Sony Xperia XZ3 стал первым смартфоном с Android 9 Pie «из коробки».

Спецификации Sony Xperia XZ3 включают в себя 6-дюймовый дисплей разрешением 2880х1440 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD (до 512 Мб), 19 Мп тыловую и 13 Мп фронтальную камеры, а также аккумулятор емкостью 3300 мАч с поддержкой Quick Charge 3.0. Российская цена Sony Xperia XZ3 – 69 990 рублей. Прием предварительных заказов стартует 1 октября, начало продаж – 10 октября. Бонусом за предзаказ станет подарок в виде PlayStation 4.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Sony

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