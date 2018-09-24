Телеком: Vodafone запустит сеть 5G, как только на рынке появятся устройства 5G

MForum.ru
24.09.2018,
Европа пытается барахтаться, не желая существенно уступать США и другим странам, которые пытаются первыми запускать сети 5G. Европейский телеком-локомотив Vodafone подтвердил готовность запустить 5G к тому моменту, как устройства с поддержкой этой технологии станут доступны на рынке. Манчестер станет первым городом, откуда начнется развитие сетей 5G.
Технический директор компании подтвердил, что сеть 5G Vodafone будет готова к коммерческому запуску в 2019 году, но пока нет ясности, будут ли к этому моменту массово доступны абонентские устройства. Тем не менее к концу года оператор запустит услуги в 7 локациях, а в 2020 году намеревается располагать сетью уже из 1000 сайтов 5G.
Интересно, что оператор намерен запускать 5G далеко не только в крупных городах, напротив, речь идет о запусках в сельской местности, где есть большой спрос на передачу данных, в результате технологических инноваций на селе. В частности, Корнуэлл и Lake District получит 5G в 2019 году, в отличие от Лондона, Ливерпуля и Бирмингема.
Говоря о сельской местности, оператор говорит не только о кейсах замены фиксированного ШПД мобильным, но и о кейсах IoT. К сети Vodafone уже подключено 70 млн IoT устройств и компания продолжит наращивать клиентскую базу
LG и Motorola, похоже, станут первыми производителями, которые начнут массово отгружать абонентские устройства 5G а рынок в середине 2019 года. Но по-настоящему массовым рынок абонентских устройств станет ближе к концу 2019 года - в 2020 году. Пока что эти устройства остаются большими по размеру, - основные сложности связаны с батареями и антеннами.
Источник: telecoms.com
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теги: телеком пятое поколение Vodafone Европа IoT запуски
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© Алексей Бойко,
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