Анонсы: Vivo V11 со встроенным в экран сканером отпечатка пальца приходит в Россию

25.09.2018, MForum.ru

29 сентября в России начнутся продажи смартфона Vivo V11, отличительной особенностью которого является встроенный в экран дактилоскопический сенсор. Стандартная цена новинки составит 29 990 рублей, но в рамках акции посвященной началу продаж аппарат можно будет купить за 17 990 рублей

В нашей стране Vivo V11 доступен в варианте Starry Night с черно-синем градиентом. Спецификации новинки включают в себя 6,41-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек занимающий 91,27% площади передней панели, чипсет Snapdragon 660, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 256 Гб и аккумулятор емкостью 3400 мАч. Разрешение фронтальной камеры Vivo V11 составляет 25 Мп (f/2.0), тыловая камера сдвоенная – 12+5 Мп (f/1.8+f/2.4). ОС – Android 8.1.

Акция будет проходить только в 1 магазине «М.Видео» - в «МЕГА Белая Дача».