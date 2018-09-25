Пресс-релизы: «Билайн ТВ» теперь доступно на новых приставках и в ШПД-тарифах

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Пресс-релизы: «Билайн ТВ» теперь доступно на новых приставках и в ШПД-тарифах

25.09.2018, MForum.ru

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25 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») представляет телевизионный сервис «Билайн ТВ» на приставках нового поколения.

Мультиплатформенный сервис «Билайн ТВ», ранее представленный в приложении для мобильных устройств под управлением ОС Android и iOS, теперь доступен на новых приставках, что позволяет смотреть фильмы и каналы на большом экране домашнего телевизора. Устройства можно зарегистрировать под единым аккаунтом, что предоставит возможность возобновлять просмотр при смене устройств, а также объединит историю пользования сервисом в одном профиле.

Легкая и компактная приставка может подключаться по беспроводной сети, благодаря встроенному двухдиапазонному модулю Wi-Fi 2.4/5 ГГЦ. Кроме того, в новой приставке появилась возможность воспроизведения контента в формате 4К. Обновленную приставку можно подключить к домашнему интернету любого провайдера, что увеличивает доступность сервиса.

Джордж Хелд, вице-президент по цифровому и новому бизнесу ПАО «ВымпелКом»: «Мы рады представить телевидение нового поколения от «Билайн» которое доступно теперь и на новых приставках. Это совершенно другой опыт просмотра контента: понятный и лаконичный интерфейс, возможность продолжить просмотр на любом устройстве и другие удобные функции отвечают потребностям современных пользователей. Кроме того, возможности нашей новой приставки позволяют пользователям «Билайн ТВ» значительно расширить функционал своих телевизоров, не имеющих подключение к интернету».

С помощью уникального интерфейса меняется привычный способ смотрения программ и фильмов на тв: группировка каналов по основным тематикам и представление программ и фильмов через большие постеры сокращают время на поиск контента в эфире

Приставку можно приобрести в салонах, интернет-магазине «Билайн» и в магазинах-партнерах по рекомендованной цене 3990 рублей, а также взять в аренду при подключении к тарифам домашнего интернета и ТВ «Билайн».

Юрий Смагаринский, исполнительный вице-президент по продажам и клиентскому сервису ПАО «ВымпелКом»: «Наши абоненты смогут получить новую приставку бесплатно при подключении к линейке конвергентных тарифных планов «Всё в одном». Кроме того, подключить новое телевидение можно и в составе пакетных тарифов Домашнего интернета и ТВ - в зависимости от тарифа абоненты получат до 150 ТВ-каналов, а при желании смогут выбрать и дополнительные ТВ-пакеты. Наш новый сервис доступен на разных устройствах, и теперь смотреть любимые фильмы и каналы можно там, где это удобно и без дополнительных затрат».

Телевидение нового поколения «Билайн ТВ» предлагает более 200 телеканалов, новинки кинопроката, любимые фильмы, мультфильмы в современном интерфейсе с единым доступом на различных устройствах и возможностью подключать до 5 устройств к одному аккаунту. А с сегодняшнего дня в сервисе появятся подборки лучших фильмов различных жанров.

Пользователям сервиса на устройствах под управлением ОС Android подписки станут доступны в ближайшее время.

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теги: Вымпелком Билайн ТВ услуги

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