Пресс-релизы: Портрет владельца iPhone от Билайн

25.09.2018, MForum.ru

25 сентября 2018 года, Москва. ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») составил портрет пользователя iPhone в сети «Билайн» в России на основе данных Big Data (*) по итогам первых 8 месяцев 2018 года.

Как и в прошлом году, в 2018 году наибольший процент среди владельцев iPhone представляют мужчины – почти 52% от всех пользователей. По возрастным категориям соотношение выглядит иначе, чем ранее. Наибольший процент среди всех пользователей iPhone в 2018 году составили абоненты 25-44 лет – их доля составила более 61%. Наименьшее число пользователей смартфонов на базе iOS относится к категории старше 64 лет – 2,7%. При этом в прошлом году почти треть всех пользователей iOS в сети Билайн составляли абоненты в возрасте 55-64 года.

Также, согласно проведенному исследованию, наибольшее проникновение iPhone в 2018 году было отмечено в следующих городах России (в порядке убывания): Москва, Санкт-Петербург, Казань, Волгоград и Краснодар. В 2017 году такими городами стали: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону.

Самыми популярными моделями от Apple в 2018 году стали iPhone 5s, iPhone 6 и 7.

Наиболее активными пользователями мессенджеров и социальных сетей (в расчёте на одного абонента) являются владельцы смартфонов iPhone 7 Plus и 8 Plus. Наибольшее предпочтение владельцы iPhone среди мессенджеров отдают WhatsApp, среди социальных сетей лидирует Instagram.

В 2018 году сократилось количество владельцев iPhone, которые не пользуются социальными сетями и мессенджерами. Всего таких абонентов в сети «Билайн» 5,4%.

Кроме того, более 85% владельцев iPhone 7 Plus и iPhone 8 Plus в Москве и Санкт-Петербурге потребляют более 10 Мб в месяц, из них более 90% абонентов пользуются социальными сетями и мессенджерами. Владельцы iPhone 7 Plus и 8 Plus в сети Билайн больше всего расходуют трафик в следующих соцсетях: Instagram,VK,Одноклассники и в мессенджерах Whatsapp, Viber, Skype.

Среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 48% пользователей iPhone 7 Plus и 8 Plus в течение первых 8 месяцев 2018 года совершали поездки по России. Для поездок за границу этот показатель составил 28% за тот же период. Что касается жителей регионов, то 43% владельцев iPhone 7 Plus и 8 Plus выбирали для поездок Россию, 18% посещали другие страны.

Абоненты Билайн-владельцы iPhone X чаще других путешествуют за границу и по стране. В среднем 50% абонентов с iPhone X совершают поездки по стране за месяц, а за границу 25%. Кроме того, среди владельцев iPhone X больше всего автомобилистов – 50%. Владельцы iPhone X генерируют больше всего трафика в whatsapp (в среднем на одного абонента). (*) Подготовлено на основе анализа обезличенных данных пользователей мобильного интернета, включая уникальных пользователей социальных сетей и мессенджеров, среди абонентской базы «Билайн» за период с 1 января 2018 года по 31 августа 2018 года, давших согласие на обработку персональных данных.

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теги: Вымпелком Билайн ТВ услуги

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