Пресс-релизы: Бизнес-абоненты Tele2 могут пользоваться безлимитным интернетом

10.10.2018, MForum.ru

Москва – Tele2, любимый оператор мобильной связи в России, запускает опцию безлимитного интернета для корпоративных клиентов. Услуга «Очень много интернета B2B» может стать дополнением к действующему тарифу, а ее условия сохраняются в поездках по стране.

Опция рассчитана на тех пользователей интернета, которым не хватает включенного объема трафика на «средних» и «тяжелых» пакетах. Услугу можно подключить на тарифных планах линейки «Мой бизнес», а также на архивных предложениях «Альфа», «Бета» и «Гамма». В поездках по России интернет остается безлимитным в сети Tele2, что актуально для абонентов, которые часто отправляются в командировки. В зависимости от региона стоимость опции составляет от 100 до 600 рублей.

Для подключения услуги «Очень много интернета В2В» необходимо заполнить заявку на сайте оператора или обратиться в салон связи Tele2. Опцию можно также активировать с помощью USSD-команды *116*666#. Подробнее об услуге для корпоративных клиентов на сайте .

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

«Рынок корпоративной связи отличается высоким уровнем конкуренции. Чтобы оставаться предпочтительным оператором для наших клиентов, мы постоянно обновляем наши тарифы с учетом новых запросов. Корпоративные продукты Tele2 учитывают потребность абонентов в простых предложениях, выгодных условиях для поездок по России и больших объемах data- услуг. Сегодня мы запускаем честный безлимитный интернет для тех пользователей, которые регулярно нуждаются в большом объеме трафика. Эволюция услуг позволяет нам завоевывать и удерживать лояльность абонентов. Наш показатель NPS в бизнес-сегменте постоянно растет: по итогам сентября индекс увеличился на 20 п. п. год к году. Эта динамика напрямую зависит от нашей способности предлагать клиентам лучший сервис и продукт».

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теги: безлимитный интернет B2B Tele2

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