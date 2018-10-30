Телеком: SFR обеспечил охват LTE почти для 98% населения Франции

MForum.ru
30.10.2018,
Несмотря на подготовку к запускам сетей 5G, что потребует от операторов гигантских инвестиций, компании продолжают наращивать покрытие и скорости в сетях 4G/LTE. Вот и оператор SFR, Франция сообщил, что по его оценкам на 1 октября 2018 года обеспечено покрытие почти 98% населения Франции сетью LTE.
Конкуренты не отстают, по итогам 3q2018 об охвате покрытием LTE 98.3% населения Франции заявляла компания Orange.
SFR также наращивает скорости передачи данных в сетях LTE-A. Так, поддержка 500 Мбит/c с октября запущена в Тулоне. Ранее в 2018 году такие пиковые скорости стали доступны также в Бордо, Лионе, Марселе и Сент-Этьене.
Только за сентябрь 2018 года компания запустила услуги LTE в 450 новых муниципалитетах, а в 300 муниципалитетах, где ранее было покрытие LTE, теперь запущена поддержка LTE-A. В частности, еще в 16 городах Франции появилась поддержка пиковых скоростей до 300 Мбит/c в сети SFR. Источник: telecompaper.com
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теги: SFR Франция LTE LTE-A покрытие развитие сетей
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© Алексей Бойко,
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