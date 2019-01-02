Телеком: Smartfren обслужит абонентов Bolt

MForum.ru
02.01.2019,
В Индонезии регулятор на днях отозвал разрешение на использование частот для оказания услуг мобильного ШПД на базе сети 4G LTE, ранее выданное компании Bolt PT Internux, аффилированного с индонезийской бизнес-группой Lippo Group.
Отзыв лицензии регулятор объяснил неуплатой компанией пользования частотами, суммарно на 5.65 трлн рупий ($390 млн).
Обслуживание абонентов компании Bolt теперь возьмет на себя компания PT Smartfren Telecom, которая заключила с Bolt cоответствующее соглашение.
Абонентам Bolt предлагают зайти в любой из 28 офисов компании Smartfren, перезаключить сервисное соглашение, а также заменить SIM-карту. Зона обслуживания сети Smartfren примерно на 200 городов больше, чем была у Bolt.
Источник: thejakartapost.com
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теги: Индонезия LTE
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© Алексей Бойко,
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