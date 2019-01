Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go

25.01.2019, MForum.ru

Информация о смартфоне Redmi Go в сети появляется регулярно. На ряде рынков новинка уже сертифицирована, а попавший в сеть официальный рендер раскрыл все подробности.

Возможно, первым рынком для Redmi Go станут Филиппины, где производитель уже начал тизирить новинку с хэштегом #GoSmartDoMore. Внешне Redmi Go будет напоминать Redmi 4a / 5a, но технически новинка довольно проста. Спецификации Redmi Go будут включать в себя 5-дюймовый HD-дисплей с соотношением сторон 16:9, чипсет Snapdragon 425, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 8 Мп тыловую (f/2,0, с HDR), 5 Мп фронтальную (f/2.2) камеры, Bluetooth 4.1, а также поддержку LTE-сетей (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20 и 28). Емкость аккумулятора — 3000 мАч, быстрой зарядки нет. ОС — Android 8.1 Oreo в версии Go. Цена пока не объявлена, но возможно она будет в диапазоне 60...90 долларов.