Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля

29.01.2019, MForum.ru

Впервые упоминания о смартфоне Redmi X появились применительно к Redmi Note 7. Однако, по новым данным это вполне самостоятельный продукт, анонс которого состоится 15 февраля.

Подробностей пока нет, но скорее всего Redmi X станет более мощной версией Redmi Note 7. Из особенностей упоминается о чипсете Snapdragon 710 и встроенном в экран дактилоскопическом сенсоре. Также на февраль запланирован анонс Redmi Note 7 Pro, который может получить чипсет Snapdragon 675 и 48MP камеру с сенсором Sony вместо Samsung. Напомню, Redmi Note 5 и 5 Pro были представлены 14 февраля прошлого года, во время Chinese Spring Festival (фестиваль китайской весны), который проходит с 5 по 15 февраля.