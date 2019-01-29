MForum.ru
29.01.2019,
Впервые упоминания о смартфоне Redmi X появились применительно к Redmi Note 7. Однако, по новым данным это вполне самостоятельный продукт, анонс которого состоится 15 февраля.
Подробностей пока нет, но скорее всего Redmi X станет более мощной версией Redmi Note 7. Из особенностей упоминается о чипсете Snapdragon 710 и встроенном в экран дактилоскопическом сенсоре. Также на февраль запланирован анонс Redmi Note 7 Pro, который может получить чипсет Snapdragon 675 и 48MP камеру с сенсором Sony вместо Samsung. Напомню, Redmi Note 5 и 5 Pro были представлены 14 февраля прошлого года, во время Chinese Spring Festival (фестиваль китайской весны), который проходит с 5 по 15 февраля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
29.01. [Новинки] Анонсы: Realme C1 (2019) оценен в 7499 рупий / MForum.ru
29.01. [Новинки] Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля / MForum.ru
28.01. [Новинки] Слухи: Nokia 1 Plus замечен на рендерах / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru