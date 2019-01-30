Анонсы: Redmi Go представлен официально

MForum.ru
30.01.2019,
После череды утечек, раскрывших почти все подробности о новинке, состоялся официальный анонс смартфона Redmi Go. Новинка работает под управлением Android Oreo (Go Edition) и займет место в самом доступном ценовом сегменте.
Набор спецификаций Redmi Go включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 425, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, 8 Мп тыловую камеру (f/2.0), 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Диагональ экрана Redmi Go составляет 5 дюймов при разрешении 1280х720 точек. На европейском рынке Redmi Go оценен 80 евро, что по текущему курсу немногим более 6000 рублей. Данных о российском релизе пока нет. Впрочем, если для России не будет установлена более привлекательная цена, то Redmi Go будет сложно выделиться из целой россыпи бюджетных смартфонов других производителей.
© Антон Печеровый,
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