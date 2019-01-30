Анонсы: Redmi Go представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Redmi Go представлен официально

30.01.2019, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

После череды утечек, раскрывших почти все подробности о новинке, состоялся официальный анонс смартфона Redmi Go. Новинка работает под управлением Android Oreo (Go Edition) и займет место в самом доступном ценовом сегменте.

Анонсы: Redmi Go представлен официально

Набор спецификаций Redmi Go включает в себя чипсет Qualcomm Snapdragon 425, 1 Гб ОЗУ, 8 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 128 Гб, 8 Мп тыловую камеру (f/2.0), 5 Мп камеру на передней панели и аккумулятор емкостью 3000 мАч. Диагональ экрана Redmi Go составляет 5 дюймов при разрешении 1280х720 точек. На европейском рынке Redmi Go оценен 80 евро, что по текущему курсу немногим более 6000 рублей. Данных о российском релизе пока нет. Впрочем, если для России не будет установлена более привлекательная цена, то Redmi Go будет сложно выделиться из целой россыпи бюджетных смартфонов других производителей.

Анонсы: Redmi Go представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

29.01. [Новинки] Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru

14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru

Предложения интернет-магазинов:

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

28.01.2019 16:03 Av83 Тема: Телеком: 5G в США - гонка за клиентами (21.01.2019)
В этом и отличие ZTE от других - им интересно развитие, поэтому они и складной смартфон первыми сделали и сейчас 5g запускают. А другим брендам прибыль важнее
27.01.2019 20:44 Fractals Тема: Кемеровская область (04.12.2007)
Уже полгода в эфире Мегафон вещает LTE Advanced (4G+) LTE b3+b7+b7 (10+20+20); МТС Запустили LTE Advanced (4G+) фрагментарно LTE b3+b7 (10+10) - сеть 2 слоя b3/7; Билайн Запустили LTE Advanced (4G+) ...
27.01.2019 19:50 Lol2019 Тема: Samsung GT-E2232
Как записать звук с диктафона Samsung GT-E223 больше часа?
24.01.2019 20:31 Aizekklark Тема: Huawei MediaPad M5 прошивки
Huawei MediaPad M5 10.8 техназвание CMR-AL09 64гига ,симкарта . 1)Несколько важных вопросов. как поменять локацию?(тоесть сейччас там стоит 00 ,тоесть китай, так как его привезли именно оттуда , при ...
24.01.2019 14:09 GT-S7562 Тема: Телефон не включается после перепрошивки (Страницы: 1 2 3)
Прошил телефон Samsung S DUOS GT-S7562.Теперь не включается,ни в рекавери,ни в режим прошивки не заходит.Подскажите пожалуйста что делать.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Philips Xenium 9@9z

Samsung GT-S5610

Samsung SM-G900 Galaxy S5

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Samsung GT-S5230

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5230W Star WiFi

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Samsung GT-S5830

Nokia 1280

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Nokia X2

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S5260 Star II

Nokia 6233

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Nokia X2-02

Samsung GT-C3110

Samsung GT-I9100 Galaxy S II 4G

Samsung GT-E1272

Samsung GT-B5722

Nokia 6300

Samsung GT-C3300K Champ

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung SGH-X210

Samsung GT-I9300 Galaxy S III

Nokia 515

Nokia 6303i classic

Nokia E71

Nokia 1202

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 8910i

Nokia 3310

Samsung GT-E2232

Samsung GT-C3312 Champ Deluxe Duos

Samsung SGH-X480

Nokia N95

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia 6230i

Nokia N8

Nokia 8810

Ericsson A1018S

Новые описания

Новости

30.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91i и Y93 появились в России / MForum.ru

30.01. [Новинки] Анонсы: Redmi Go представлен официально / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru

29.01. [Новинки] Анонсы: Realme C1 (2019) оценен в 7499 рупий / MForum.ru

29.01. [Новинки] Слухи: Redmi X со встроенным в экран дактилоскопическим сенсором представят 15 февраля / MForum.ru

28.01. [Новинки] Слухи: Nokia 1 Plus замечен на рендерах / MForum.ru

25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru

25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru

24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru

23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru

23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru

22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru

22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru

21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru

18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru

17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru

17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru

16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: