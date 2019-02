Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play

08.02.2019, MForum.ru

Компания Lenovo официально представила обновленные смартфоны серии Moto G7. Всего новинок 4. Помимо базовой модели Moto G7 в линейку вошли более мощная версия G7 Plus, долгожитель G7 Power, а также компактный и более доступный G7 Play.

Спецификации Moto G7 включают в себя 6,2-дюймовый дисплей разрешением 2270х1080 точек с каплевидным вырезом и защитным покрытием P2i, чипсет Qualcomm Snapdragon 632, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, сдвоенную 12+5 Мп тыловую камеру, 8 Мп фронтальную камеру, а также аккумулятор емкостью 3000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Из прочего отметим размещенный на задней панели дактилоскопический сенсор, поддержку NFC и USB Type-C. ОС этого и других смартфонов линейки Moto G7 - Android 9 Pie. Цена устройства для рынка США — $299. В нашей стране новинка появится уже в феврале, но цена пока не объявлена.

Moto G7 Plus привлекает внимание более мощной фоточастью. Тыловая камера сочетает 16 и 5 Мп сенсоры с поддержкой PDAF-фокусировки, а фронталка представлена 12 Мп сенсором с размером пикселей 1,25 мкм. «Сердцем» Moto G7 Plus стал чипсет Qualcomm Snapdragon 636. Емкость аккумулятора те же 3000 мАч, но есть поддержка быстрой зарядки TurboPower мощностью 27 Вт. Остальные параметры аналогичный базовой модели. На рынке США этот аппарат не появится, европейская цена Moto G7 Plus 299 евро. В России релиз Moto G7 Plus ожидается в марте.

Moto G7 Power привлекает внимание емким аккумулятором. По заявлению производителя батареи емкостью 5000 мАч хватит 2,5 суток автономной работы. Однако в части спецификаций Moto G7 Power получил ряд упрощений, включая экран разрешением 1520х720 точек и без защитного покрытия P2i (при той же диагонали 6,2 дюйма), одиночную тыловую камеру разрешением 12 Мп. Остальные параметры аналогичны базовой модели. Цена Moto G7 Power для рынка США - $249. В нашей странице Moto G7 Power станет доступен уже в этом месяце.

Moto G7 Play представляет собой самую простую модель линейки. Упор в позиционировании делается на компактность. Диагональ экрана Moto G7 Play — 5,7 дюйма (разрешение 1512х720 точек), а объемы памяти составляют 2 и 32 Гб, для оперативной и встроенной памяти соответственно. Тыловая камера построена на одиночном 13 Мп сенсоре (но с PDAF-фокусировкой), фронтальная камера — 8 Мп. Также отметим отсутствие NFC и быстрой зарядки. Аппаратная платформа та же - Qualcomm Snapdragon 632, емкость аккумулятора — 3000 мАч. Цена для американского рынка - $199, российский релиз намечен на февраль.