Микроэлектроника: Материал для термоэлектрической одежды, электронная жидкость и другие новости

11.02.2019, MForum.ru

Интересные новости мирового и российского рынка полупроводниковых технологий, производства полупроводников.

Электронно-дырочная жидкость обещает прорыв при работе с терагерцовыми частотами

В Калифорнийском университете Риверсайда обстреляли короткими лазерными импульсами тонкий сэндвич: графен - дителлурид молибдена - графен. В итоге была зафиксирована конденсация так называемой “электронной жидкости”, состоящей из электронов и дырок. Имеющая свойства капли среда, может применяться в оптоэлектронных устройствах, работающих с высокой производительностью с волнами терагерцового диапазона. Это очень интересный диапазон, позволяющий за счет ограниченных возможностей проникновения в различные материалы, выявлять, например, рак кожи или повреждения зубов, скрытые дефекты в таблетках или оружие, спрятанное под одеждой. Важно отметить, что ранее “электронные жидкости“ удавалось создавать и наблюдать при сверхнизких температурах, но в Калифорнийском университете это явление удалось получить при комнатной температуре, что существенно упрощает работу с материалом. Подробнее: nanonewsnet.ru.

Перспективы рынка полупроводников в 2019 году - есть поводы для оптимизма

После успехов 2018 года многие уже морально настроились на более скромный 2019 год. Этому есть причины: перепроизводство DRAM, спад на рынке крипты, никак не стартующая VR, торговая война Китая и США. Но есть и другие тренды, которые могут подхлестнуть рынок полупроводников. Это, безусловно, бурный расцвет и растущая востребованность ИИ и нейросетей. Не стоит переоценивать этот сегмент, но то, что он растущий вряд ли кто-то станет отрицать. И для ожидаемого переноса ИИ с удаленных серверов на устройства клиента, нужны новые системы на чипе с новым уровнем плотности упаковки транзистора или построенные по иным технологиям, обеспечивающим рост вычислительных возможностей.

Вторым существенным драйвером роста рынка станет развитие технологий 5G. В 2019 году эта технология еще не развернется во всю свою мощь, но положит старт движению в новых направлениях, создавая основы для AR и работы с различными удаленными облаками и решениями на их основе.

Третий драйвер - роботранспорт, прежде всего, роботакси и караваны самоуправляемых транспортных средств, но также и другие виды персонального транспорта с ИИ. Можно ждать роста спроса на автоэлектронику, силовую и иную, появляется новый уровень требований к надежности полупроводниковых устройств для роботизированного транспорта.

Гигантским потребителем полупроводников обещает стать сфера IoT - интернета вещей. Здесь нужны недорогие, но также надежные и хорошо защищенные решения с крайне малыми уровнями потребления электроэнергии. Подробнее: habr.com.

Производство микросхем в Китае удвоится за пятилетку

Согласно прогнозу аналитиков IC Insights, рынок микросхем “сделано в Китае” вырастет с $23.8 млрд в 2018 году до $47 млрд в 2023 году. Тем не менее, даже не смотря на столь высокие темпы роста, собственное производство покроет лишь 20% нужд Китая в полупроводниках. Подробнее: regnum.ru.

Китайская фабрика Fujian Jinhua на грани остановки

Мало того, что из-за обвинений в промышленном шпионаже и введенных американских санкций ограничен ввоз чипов этой китайской компании в США, к этому добавились проблемы с производством из-за недостатка в необходимых для производства импортных материалов, ввоз которых для Fujian Jinhua затруднили санкции. Подробнее: regnum.ru.

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