Микроэлектроника: Материал для термоэлектрической одежды, электронная жидкость и другие новости

MForum.ru
11.02.2019,
Интересные новости мирового и российского рынка полупроводниковых технологий, производства полупроводников.
Электронно-дырочная жидкость обещает прорыв при работе с терагерцовыми частотами
В Калифорнийском университете Риверсайда обстреляли короткими лазерными импульсами тонкий сэндвич: графен - дителлурид молибдена - графен. В итоге была зафиксирована конденсация так называемой “электронной жидкости”, состоящей из электронов и дырок. Имеющая свойства капли среда, может применяться в оптоэлектронных устройствах, работающих с высокой производительностью с волнами терагерцового диапазона. Это очень интересный диапазон, позволяющий за счет ограниченных возможностей проникновения в различные материалы, выявлять, например, рак кожи или повреждения зубов, скрытые дефекты в таблетках или оружие, спрятанное под одеждой. Важно отметить, что ранее “электронные жидкости“ удавалось создавать и наблюдать при сверхнизких температурах, но в Калифорнийском университете это явление удалось получить при комнатной температуре, что существенно упрощает работу с материалом. Подробнее: nanonewsnet.ru.
Перспективы рынка полупроводников в 2019 году - есть поводы для оптимизма
После успехов 2018 года многие уже морально настроились на более скромный 2019 год. Этому есть причины: перепроизводство DRAM, спад на рынке крипты, никак не стартующая VR, торговая война Китая и США. Но есть и другие тренды, которые могут подхлестнуть рынок полупроводников. Это, безусловно, бурный расцвет и растущая востребованность ИИ и нейросетей. Не стоит переоценивать этот сегмент, но то, что он растущий вряд ли кто-то станет отрицать. И для ожидаемого переноса ИИ с удаленных серверов на устройства клиента, нужны новые системы на чипе с новым уровнем плотности упаковки транзистора или построенные по иным технологиям, обеспечивающим рост вычислительных возможностей.
Вторым существенным драйвером роста рынка станет развитие технологий 5G. В 2019 году эта технология еще не развернется во всю свою мощь, но положит старт движению в новых направлениях, создавая основы для AR и работы с различными удаленными облаками и решениями на их основе.
Третий драйвер - роботранспорт, прежде всего, роботакси и караваны самоуправляемых транспортных средств, но также и другие виды персонального транспорта с ИИ. Можно ждать роста спроса на автоэлектронику, силовую и иную, появляется новый уровень требований к надежности полупроводниковых устройств для роботизированного транспорта.
Гигантским потребителем полупроводников обещает стать сфера IoT - интернета вещей. Здесь нужны недорогие, но также надежные и хорошо защищенные решения с крайне малыми уровнями потребления электроэнергии. Подробнее: habr.com.
Производство микросхем в Китае удвоится за пятилетку
Согласно прогнозу аналитиков IC Insights, рынок микросхем “сделано в Китае” вырастет с $23.8 млрд в 2018 году до $47 млрд в 2023 году. Тем не менее, даже не смотря на столь высокие темпы роста, собственное производство покроет лишь 20% нужд Китая в полупроводниках. Подробнее: regnum.ru.
Китайская фабрика Fujian Jinhua на грани остановки
Мало того, что из-за обвинений в промышленном шпионаже и введенных американских санкций ограничен ввоз чипов этой китайской компании в США, к этому добавились проблемы с производством из-за недостатка в необходимых для производства импортных материалов, ввоз которых для Fujian Jinhua затруднили санкции. Подробнее: regnum.ru.
За новостями микроэлектроники и полупроводников удобно следить в телеграм-канале RUSmicro
теги: микроэлектроника полупроводники
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
03.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости рынка микроэлектроники. Январь 2019 / MForum.ru
03.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Новости рынка российской микроэлектроники. Январь 2019 / MForum.ru
31.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон обеспечил учащимся практику / MForum.ru
29.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Foxconn займется производством полупроводников в Китае / MForum.ru
25.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Ангстрем-Т отчитался об освоении технологии Trench MOSFET / MForum.ru
13.02. [Новинки] Слухи: Большая утечка раскрыла подробности о Motorola P40 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: В Корее представлен LG Q9 One / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о Ulefone T2 / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 Pro 2019 представлен официально / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Oppo AX7 / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Elephone A6 Mini — бюджетник с 4 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.02. [Новинки] Это интересно: MWC 2019 порадует складными смартфонами / MForum.ru
11.02. [Новинки] Анонсы: Jinga Neon — смартфон с Android 8.1 Oreo за 1990 рублей / MForum.ru
08.02. [Новинки] Слухи: Alcatel 1s и ZTE Blade A5 2019 станут первыми смартфонами на базе Spreadtrum SC9863A / MForum.ru
08.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены Moto G7, G7 Plus, G7 Power и G7 Play / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Объявлено о доступности в России смартфона Honor 10 Lite / MForum.ru
07.02. [Новинки] Анонсы: Nokia 8.1 появился на российском рынке / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Xiaomi Black Shark появился в России / MForum.ru
06.02. [Новинки] Анонсы: HMD Global выводит на рынок обновления смартфонов Nokia с большим объемом памяти / MForum.ru
06.02. [Новинки] Слухи: JioPhone 3 оснастят 5-дюймовый сенсорным дисплеем / MForum.ru
05.02. [Новинки] Это интересно: Viettel VIPPHONE — смартфон без камер и GPS, но с премиум отделкой / MForum.ru
04.02. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен смартфон Meizu Note 9 с АКБ 3900 мАч / MForum.ru
04.02. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Mix 3 готовится к российскому релизу / MForum.ru
01.02. [Новинки] Слухи: Energizer рассказал о новинках MWC 2019 / MForum.ru
31.01. [Новинки] Слухи: TENAA раскрыла подробные спецификации ZTE Blade V10 / MForum.ru