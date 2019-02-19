Телеком: Закон об огораживании интернета - мнения

19.02.2019, MForum.ru

Проект закона о "суверенном интернете", одобренный депутатами в первом чтении, критикуют здравомыслящие люди. Многие видят в этой законодательной инициативе не только недостаточную компетентность, но также и попытку существенно ухудшить функционирование интернета в России, нанести стране экономический ущерб, как прямой, за счет гигантских расходов на реализацию вредной инициативы, так и косвенный, за счет потери страной конкурентоспособности на фоне стран, где не предпринимаются усилия по "суверенизации" всемирной сети.

Суть статьи в КоммерсантЪ, посвященную теме "суверенного интернета", можно свести к трем словам - дорого, некачественно и бесполезно. Создается впечатление, что во-первых речь идет об идее превратить бюджетные средства в деньги, которые освоит “производитель отечественного оборудования” в ходе выстраивания дырявого заборчика вокруг российского сегмента всемирной сети интернета. При этом львиная доля средств может уйти зарубежным поставщикам решений DPI - в Китай или в США.



Вторая мысль заключается в том, что отсутствуют технические основания для того, чтобы затевать такой проект - угрозы отключения интернета извне - фантазийные. Но если со стороны США и других стран угрозы интернету нет, то, выходит, речь идет о желании обеспечить техническую возможность тотального цензурирования интернета, о желании Роскомнадзора не пускать граждан РФ на не нравящиеся властям сервисы, типа Facebook и Telegram. И как раньше РФ "добровольно" отказалась от закупок еды в Европе, так теперь мы столь же "добровольно" лишимся свободного доступа к возможностям, которые дает людям подключенность к всемирной сети. В соседней Финляндии, напомню, право на интернет-доступ для всех граждан уже закреплено в Конституции страны.

Те миллиарды, которые потребуются на строительство “забора” (по оценкам речь идет о суммах порядка 134 млрд руб), лягут новым бременем... угадайте, на кого? На какие услуги цены пойдут вверх, как сейчас они идут вверх на услуги мобильной связи из-за "яровизации"?

Вдобавок граждане, весьма вероятно, столкнутся с ухудшением качества связи, включая мобильную, могут возникать сбои в онлайн-банкинге, в работе интернет-магазинов - в 2018 году мы уже с этим столкнулись, а при огораживании этого избежать не получится.

На фоне послушно и дружно голосующих за законопроект депутатов, приятно отметить критику законопроекта Счетной Палатой, РСПП и "интернет-омбудсменом" Дмитрием Мариничевым. По его мнению, которое приводят "Ведомости", новый чудный закон повлечет отставание РФ от стран, где нет таких ограничений, переформатированию (читай очередному снижению) инвестиционной привлекательности отрасли, негативному воздействию подвергнется также конкурентная среда.



Выводы он делает мягкие - законопроет всего-то "требует доработки и серьезной корректировке", а также отмечает очевидное "в нем явно просматривается диссонанс между декларируемыми целями и тем, что в нем прописано с точки зрения реализации".

И никто не сказал, что законопроект вредный, что его следует отклонить раз и навсегда, не тратя время на переделки и доработки.

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теги: регулирование законы огораживание суверенный интернет