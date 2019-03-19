Анонсы: Обновлены Apple iPad mini и iPad Air

19.03.2019, MForum.ru

Компания Apple обновила линейку планшетов iPad, включая компактную модель iPad mini. Новинки сохранили традиционный дизайн, но их аппаратная часть построена на базе чипа Apple A12 Bionic.

7,9-дюймовый дисплей Apple iPad mini имеет разрешение 2048х1536 точек, поддерживает True Tone и цифровое перо Apple Pencil. Фоточасть включает тыловую и фронтальную камеры разрешением 8 и 7 Мп. Цветовая гамма Apple iPad mini — черный, серебристый и золотой варианты. 64 Гб версия «только Wi-Fi» обойдется в $399, аналогичный планшет с поддержкой LTE - $529. Цена Apple iPad mini с 256 Гб встроенной памяти составит $549 / $679, соответственно. Старт продаж уже на этой неделе.

Диагональ экрана Apple iPad Air составляет 10,5 дюйма при разрешении 2224х1668 точек. Естественно, поддерживаются True Tone и Pencil. В остальной технической части Apple iPad Air во многом аналогичен новому iPad mini. Вариант «только Wi-Fi» обойдется в $499 / $649 (64 / 256 Гб), Apple iPad Air с поддержкой LTE оценен в $629 / $779, соответственно.