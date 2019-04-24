Телеком: Финская Ukkoverkot и Nokia снабдят порт Kokkola частной сетью LTE

24.04.2019, MForum.ru

Оператор частной LTE сети Ukkpverkot сообщил о подписании вместе с Nokia 4-летнего контракта с Kokkola, третьим по величине портом Финляндии. Согласно плану, в порту будет построена сеть LTE, которая послужит порту в качестве цифровой платформы. Порт сможет взять на себя роль микрооператора, предлагающего подключения к частной беспроводной сети местным компаниям, работающим в порту.

Порт площадью 500 гектаров это сложная среда со значительными потребностями в передачи данных для поддержки различных операций, включая обеспечение безопасности, системы обслуживания и управления устройствами, спасательными и другими транспортными средствами. Частная сеть LTE призвана обеспечит эффективное и безопасное функционирование порта.

Частная сеть LTE будет опираться на облачное решение Nokia Digital Automation Cloud, развернутое оператором Ukkoverkot. Рабочий диапазон частот - 2.6 ГГц. Такая схема поможет порту хранить большие объемы данных, которые будут генерировать различные устройства IIoT. Источник: telecompaper.com.

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теги: телеком частные сети LTE Финляндия