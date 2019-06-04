Телеком: Билайн прошел этический аудит

MForum.ru
04.06.2019,
"Этический аудит телеком-оператора", - разве мог кто-то представить в конце 90-х, что не пройдет и четверти века, как уже станут возможными и необходимыми такие вот аудиты. Тем не менее времена меняются и с каждым годом тема корпоративной социальной ответственности или вот, например, этичности ведения бизнеса, становится все более актуальной. Разумеется, изменения не мгновенны, поскольку связаны с корпоративной культурой, а это то, что быстро не меняется. Но если компания всерьез ставит цели подобных изменений и проводит их в жизнь комплексно, то достичь можно многого. Что и показывает оценка RBEN.
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теги: телеком Билайн КСО этика
© Алексей Бойко,
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