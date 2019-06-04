Телеком: Билайн прошел этический аудит

MForum.ru

Телеком: Билайн прошел этический аудит

04.06.2019, MForum.ru

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"Этический аудит телеком-оператора", - разве мог кто-то представить в конце 90-х, что не пройдет и четверти века, как уже станут возможными и необходимыми такие вот аудиты. Тем не менее времена меняются и с каждым годом тема корпоративной социальной ответственности или вот, например, этичности ведения бизнеса, становится все более актуальной. Разумеется, изменения не мгновенны, поскольку связаны с корпоративной культурой, а это то, что быстро не меняется. Но если компания всерьез ставит цели подобных изменений и проводит их в жизнь комплексно, то достичь можно многого. Что и показывает оценка RBEN.

 
 
Пресс-релиз компании "Билайн"
 
Билайн первым в России получил высокую оценку этического аудита RBEN
 
4 июня 2019 года, Москва – Билайн (ПАО «ВымпелКом») первый в России получил сертификат о высоких стандартах этического ведения бизнеса. Комплексный аудит уровня этической культуры Билайн провела Ассоциация этики бизнеса и КСО (RBEN, Russian Business Ethics Network). 
 
В основе методики аудита – российское и международное законодательство, а также стандарты и принципы, зафиксированные в рамках современных научно-практических разработок в области деловой этики. За время проведения аудита – с ноября 2018 по апрель 2019 года – экспертная комиссия провела анализ этической культуры Билайн по 10 направлениям и 249 критериям. Для этого экспертная комиссия RBEN не только анализировала документы и изучала корпоративные материалы Билайн, но и проводила внутренние опросы, а также интервьюировала ключевых сотрудников компании. В результате аудита деятельность Билайн получила высокую оценку с точки зрения этичного ведения бизнеса.
 
Билайн активно развивает этическую составляющую ведения бизнеса в последние годы. В компании для этого разработана программа «Время Ч», направленная на улучшение и поддержание этического климата внутри компании. Билайн готов делиться экспертизой и своим опытом с другими компаниями, поэтому активно сотрудничает с ВШЭ (Высшая школа экономики) для максимальной популяризации этичного подхода к работе на российском рынке и определения стандартов этой области. 
 
Ильсур Ахметшин, Вице-президент, Директор по деловой этике и комплаенсу, прокомментировал: «Мы очень гордимся тем, что стали первой компанией в России, которая провела этический аудит. Тем более важно, что наша работа сразу же получила высокую оценку экспертов RBEN. Для соблюдения стандартов этики в Билайн разработаны основные критерии, которым мы следуем. Это этическое лидерство и ведение корпоративных документов, управление этической функцией и этическое управление персоналом. Также мы следим за внутренними коммуникациями и взаимодействием со стейкхолдерами, ведем мониторинг и пользуемся контрольными механизмами. Хотя этический аудит пока относительно новая и не устоявшаяся практика в мире, мы стремимся внедрять передовые практики в области управления этикой, и уверены, что за нами последуют и другие компании». 
 
Максим Сторчевой, Директор RBEN, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ: «В ходе аудита мы отметили, насколько активно и эффективно Билайн внедряет этические практики в управление компанией. Количество тренингов и мероприятий по этике, увлеченность руководителей этикой бизнеса говорят об осознанном подходе в этой области. Например, проект «Время Ч» - отличный пример продвижения этики в корпоративной культуре. Мы надеемся, что российские компании будут делиться своим опытом и наработками и развивать стандарты этики бизнеса». 
 
 
Что меня смущает в этой и подобных инициативах. Гигантский разрыв, возникающий с рядом других компаний. Крупные компании, которые пытаются внедрять КСО, соблюдать нормы трудового законодательства, вести борьбу с коррупцией и этично конкурировать за рынок, выглядят скорее исключением на фоне царящих на рынке нарушений, распилов и  коррупции. Нужно быть очень эффективным бизнесом, чтобы иметь возможность работать по каким-то своим особенным правилам, а не в рамках подхода "с волками жить, по-волчьи жить". 
 

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теги: телеком Билайн КСО этика 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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