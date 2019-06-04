Телеком: Билайн прошел этический аудит

Пресс-релиз компании "Билайн"

Билайн первым в России получил высокую оценку этического аудита RBEN

4 июня 2019 года, Москва – Билайн (ПАО «ВымпелКом») первый в России получил сертификат о высоких стандартах этического ведения бизнеса. Комплексный аудит уровня этической культуры Билайн провела Ассоциация этики бизнеса и КСО (RBEN, Russian Business Ethics Network).

В основе методики аудита – российское и международное законодательство, а также стандарты и принципы, зафиксированные в рамках современных научно-практических разработок в области деловой этики. За время проведения аудита – с ноября 2018 по апрель 2019 года – экспертная комиссия провела анализ этической культуры Билайн по 10 направлениям и 249 критериям. Для этого экспертная комиссия RBEN не только анализировала документы и изучала корпоративные материалы Билайн, но и проводила внутренние опросы, а также интервьюировала ключевых сотрудников компании. В результате аудита деятельность Билайн получила высокую оценку с точки зрения этичного ведения бизнеса.

Билайн активно развивает этическую составляющую ведения бизнеса в последние годы. В компании для этого разработана программа «Время Ч», направленная на улучшение и поддержание этического климата внутри компании. Билайн готов делиться экспертизой и своим опытом с другими компаниями, поэтому активно сотрудничает с ВШЭ (Высшая школа экономики) для максимальной популяризации этичного подхода к работе на российском рынке и определения стандартов этой области.

Ильсур Ахметшин, Вице-президент, Директор по деловой этике и комплаенсу, прокомментировал: «Мы очень гордимся тем, что стали первой компанией в России, которая провела этический аудит. Тем более важно, что наша работа сразу же получила высокую оценку экспертов RBEN. Для соблюдения стандартов этики в Билайн разработаны основные критерии, которым мы следуем. Это этическое лидерство и ведение корпоративных документов, управление этической функцией и этическое управление персоналом. Также мы следим за внутренними коммуникациями и взаимодействием со стейкхолдерами, ведем мониторинг и пользуемся контрольными механизмами. Хотя этический аудит пока относительно новая и не устоявшаяся практика в мире, мы стремимся внедрять передовые практики в области управления этикой, и уверены, что за нами последуют и другие компании».

Максим Сторчевой, Директор RBEN, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ: «В ходе аудита мы отметили, насколько активно и эффективно Билайн внедряет этические практики в управление компанией. Количество тренингов и мероприятий по этике, увлеченность руководителей этикой бизнеса говорят об осознанном подходе в этой области. Например, проект «Время Ч» - отличный пример продвижения этики в корпоративной культуре. Мы надеемся, что российские компании будут делиться своим опытом и наработками и развивать стандарты этики бизнеса».