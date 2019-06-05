Телеком: СИБУР и Ericsson испытали корпоративную сеть Private LTE

05.06.2019, MForum.ru

В рамках пилотных испытаний к мобильной частной сети LTE (private LTE) подключили Южно-Балыкский газоперерабатывающий завод (ХМАО) и Томскнефтехим (Томская область), предприятия группы СИБУР. Решение private LTE от Ericsson, его, кстати, можно смотреть в Москве, в Цифровой лаборатории в офисе компании на Ленинградском шоссе. Системным интегратором выступает Энвижн Групп, так что вы легко можете догадаться, что поскольку промышленным предприятиям в России лицензии на мобильную связь и ШПД не выдают, то для работы частной сети LTE задействован оператор МТС, его частоты и лицензия.

Цифровой модуль IRU2245. Такой "тянет" до восьми подключенных к нему малых сот LTE Radiodot RD4442. Такие используются в решениях "частная сеть LTE" Ericsson для обеспечения покрытия LTE/3g на предприятии или в офисе.

Пилотный проект завершен, и теперь сеть LTE готова к работе в режиме коммерческой эксплуатации - это первая в России частная сеть LTE, обеспечивающая сбор и обработку данных, а также автоматизацию производства.

Частные сети LTE обеспечивают предприятиям возможность использования беспроводного доступа с повышенными требованиями к безопасности и надежности. Такие сети гарантируют целостность, помехозащищенность, безопасность передачи данных от различных датчиков IoT, M2M-приложений и других элементов инфраструктуры предприятия. Все элементы экосистемы остаются в закрытом контуре компании, никакого влияния коммерческих сетей на частную сеть нет.

Энвижн Груп, в частности, развернула на базе решения Ericsson систему MC-PTT (Mission Critical Push to Talk), обеспечивающую оперативную коммункацию в экстренных случаях, автоматизации бизнес-задач и управления внешними устройствами, включая поддержку политик предоставления доступа к различным ресурсам.

Важно отметить, что частную сеть LTE при необходимости можно будет обновить до стандарта 5G.

Пара цитат из пресс-релиза участников проекта:

«Цифровая трансформация в СИБУРе развивается по нескольким направлениям, включая аналитику для прогнозного обслуживания оборудования и решения бизнес-задач, внедрение мобильных приложений, новых программно-аппаратных решений индустриального интернета вещей, дополненной реальности (AR), виртуальной реальности (VR), а также роботизацию предприятий. Среди всех технологий LTE имеет огромные технические преимущества, позволяющие нам создавать на предприятии конвергентную беспроводную сеть передачи данных как для базовых сервисов ИТ, так и для цифровых продуктов, внедряемых на предприятии. Тем самым мы делаем огромный шаг к сетям 5G к моменту их появления в России», - отметил архитектор направления «Индустрия 4.0» группы СИБУР Игорь Туча.

«Не так давно мы в сотрудничестве с Ericsson и СИБУР занялись перспективной темой создания корпоративных сетей, а сегодня представили первую в России коммерческую платформу мирового уровня на базе Private LTE. Работая над этим проектом, «Энвижн Груп» как системный интегратор приобрел уникальные компетенции и наработки, благодаря которым теперь может предлагать заказчикам решения на базе Private LTE, призванные повысить эффективность крупного бизнеса», – отметил президент «Энвижн Груп» Андрей Ершов.

Проект выполнен в рамках совместной деятельности Энвижн Груп и Ericsson в области создания в России частных сетей LTE. Соответствующее согласшение было заключено компаниями в феврале 2019 года. Сегодня, как видим, появились первые практические результаты сотрудничества о которых стороны нам рассказали.

Частные сети на основе LTE - не редкость за рубежом, прежде всего, в США, но до нас концепция добралась впервые и, как видим, в "нечистой" форме, с использованием оператора-прокладки. В Финляндии, например, темой тоже занимаются - оператор частной LTE сети Ukkpverkot, Финляндия в апреле 2019 года сообщил о подписании вместе с Nokia 4-летнего контракта с Kokkola, третьим по величине портом страны. Согласно плану, в порту будет построена сеть LTE, которая послужит цифровой платформой. Порт сможет взять на себя роль микрооператора, предлагающего подключения к частной беспроводной сети местным компаниям, работающим в порту. Частная сеть LTE будет опираться на облачное решение Nokia Digital Automation Cloud, развернутое оператором Ukkoverkot. Рабочий диапазон частот - 2.6 ГГц. Такая схема поможет порту хранить большие объемы данных, которые будут генерировать различные устройства IIoT.

Тема частных сетей весьма актуальна в рамках эволюции промышленности в Предприятие 4.0. Россия, конечно, далеко не самая передовая страна по части производства, но для ряда крупнейших российских предприятий тема частных сетей 4G, безусловно, также актуальна. МТС, что называется, вовремя подсуетилась, приобрела Энвижн Групп и занялась развертыванием частных сетей в России. Скорее всего, оператор сможет неплохо на этой теме заработать, благо какой-то активности конкурентов в этой области мне пока видеть не приходилось.

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