Телеком: Новым абонентам тарифов Включайся МегаФон обещает кэшбэк 100%

MForum.ru
24.06.2019,
С 24 июня 2019 года абонентам трех тарифов группы "Включайся!" (Выбирай, Смотри, Премиум) станет доступна возможность вернуть до 100% суммы абонплаты по тарифу и трат на международный роуминг за месяц подключения, а также за последующий календарный месяц. Предложение адресовано новым абонентам.
Несмотря на слово "кэшбэк", речь идет не о возврате потраченных средств, а о начислении на счет абонента у оператора некой суммы, которую затем можно тратить на покупку гаджетов или аксессуаров в салонах МегаФона, фильмов и сериалов в МегаФон ТВ, книг, журналов, новых музыкальных релизов в МегаФон Музыка. Но не на оплату услуг связи и мобильного ШПД. Нельзя и снять этот "кэшбэк" со счета.
Акция распространяется только на два первых месяца после подключения к тарифу. Программу 100% кэшбека нужно активировать в ЛК. По истечению месяца, можно получить начисления в размере расходов в течение первого месяца. То же касается и второго месяца. А с начала третьего сумма, которую можно будет вернуть, уменьшится до 20%.
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пресс-релиз
Что потратишь – вернется! Экономь в отпуске и дома с МегаФоном благодаря 100% кэшбэку!
Москва, 24 июня 2019 г. В марте МегаФон, ваш ведущий оператор цифровых возможностей, первым на российском рынке предложил клиентам зарабатывать на платежах за мобильную связь. Спустя четыре месяца, в самый разгар сезона летних отпусков, мы делаем наше предложение еще лучше! Теперь новым абонентам тарифной линейки «Включайся!» доступен кэшбэк в 100% (*).
Уже с 24 июня все новые абоненты тарифов «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум» получают доступ к невероятной опции – возможности легко и просто вернуть себе 100% от суммы абонентской платы по тарифу и даже трат на международный роуминг за месяц подключения и за последующий календарный месяц.
Например:
- Абонентская плата на выбранном вами тарифе «Включайся! Выбирай» составляет от 450 рублей в месяц.
- Активировав программу 100% кэшбэка в один клик в Личном кабинете, вы сможете в начале следующего месяца вернуть сумму расходов за прошедшее время первого месяца с МегаФоном.
- Вы также сможете вернуть себе 100% расходов и за второй полный календарный месяц с МегаФоном.
- С начала третьего календарного месяца сотрудничества вы сможете возвращать себе 20% от расходов ежемесячно.
Ваш кэшбэк можно легко копить и тратить! Накопленным кэшбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона, популярных цифровых услуг и сервисов: фильмы и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, новые музыкальные релизы от «МегаФон Музыка».
Чтобы заработать еще больше, вы можете, например, потратить накопленные средства на золотой уровень в сервисе #Специи. Это даст возможность получить возврат на 60% больше за интернет-покупки в 500 магазинах.
«В марте 2019 года МегаФон впервые на рынке запустил уникальную услугу – 20% кэшбэк, сделав ее базовым условием тарифной линейки «Включайся!». За прошедшие со старта четыре месяца мы увидели - наши абоненты не только накапливают кэшбэк, но и активно используют эти средства на аксессуары и гаджеты, а также внутри наших сервисов. Это значит - наша фишка понравилась! И сегодня мы увеличиваем процент кэшбэка с 20 до 100% за первый месяц, позволяя всем новым клиентам еще больше экономить на связи», — комментирует Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФона.
Узнать больше о новом предложении тарифной линейке «Включайся!» — вы можете на сайте компании.
(*) - предложение действительно для всех новых абонентов выбирающих тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».
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теги: телеком акции МегаФон
© Алексей Бойко,
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