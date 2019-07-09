Телеком: Сети 5G оказываются примерно втрое более быстрыми, чем LTE, но не везде

09.07.2019, MForum.ru

Говоря о 5G, операторы любят говорить о гигабитных скоростях, сверхнизких задержках и о "новом поколении", которое является настоящим прыжком вперед. Между тем краудсорсинговые данные, собранные через приложение Opensignal, серьезный выигрыш в скоростях 5G vs LTE заметен далеко не везде, а лишь в США (в 2.7 раза относительно скоростей в сетях LTE), в Швейцарии (в 2.6) и Объединенных Арабских Эмиратах (в 2.3). И, до какой-то степени, в Южной Корее (в 1.7). В других странах выигрыш далеко не столь внушителе, а где-то на текущий момент скорости 5G оказались сравнимы или вовсе ниже, чем в сетях LTE.

Источник: opensignal.com

Скорости в строках желтого цвета - это максимально достижимые скорости при использовании коммерчески доступных устройств с поддержкой 5G реальными пользователями на коммерчески доступных сетях 5G. Синие линии отображают скорости, достижимые в сетях LTE.

В США ситуация понятна. Это первая страна, где сети 5G сооружают с активным использованием радиочастот миллиметрового диапазона, где под 5G задействованы значительные (до 100 МГц) полосы частот. Понятна и ситуация в Австралии, где из сетей LTE "выжимают" практически все, на что они способны.

Пока что не ясно, насколько в США довольны своими рекордами. Дело в том, что сформировать обширное сплошное покрытие на основе волн миллиметрового диапазона, если и возможно в принципе, то стоит это намного, намного дороже, нежели чем при использовании диапазонов sub6 ГГц. Кроме того, миллиметровые волны почти не проникают в помещения - в здания и сооружения.

Не будем забывать и о том, что сети 5G на сегодня практически пусты. И по мере их заполнения абонентами и трафиком, максимально достижимые скорости неизбежно поползут вниз. С другой стороны, в большинстве стран еще не завершено распределение частот под 5G, что сулит, напротив, рост скоростей. Положительно скажется на скоростях и задержках также переход от архитектуры NSA к архитектуре SA.

Сравнимость скоростей в сетях LTE и 5G не должна приводить к неверному выводу о том, что можно не спешить с 5G, а вместо этого продолжать развивать LTE. Емкость сетей LTE в силу ограниченности выделенных под эту технологию частотных ресурсов далеко не бесконечна. И даже если 5G и не обеспечит широко разрекламированного роста скоростей и снижения задержек, эти сети помогут решить основную задачу - их развертывание позволит абонентам и далее наращивать потребление трафика и не даст скоростям в сетях мобильного ШПД начать движение вниз из-за перегрузки.

Источники: opensignal.com ; engadget.com.

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