Телеком: Парламентарии Объединенного Королевства не увидели угрозы в 5G-радио Huawei

16.07.2019, MForum.ru

Британский парламентский комитет выдал заключение, согласно которому нет оснований для запретов на использование решений Huawei для создания радиоподсистемы сетей 5G в Объединенном Королевстве. Вместе с тем, консультанты комитета уверены в целесообразности исключения использования решений Huawei в качестве основных для построения ядра сети 5G.

В письме председателя Комитета по науке и технике, направленном цифровому министру UK Jeremy Wright, в частности говорится: "В ходе наших работ, мы не нашли никаких свидетельств в пользу того, что полное исключение Huawei из списков поставщиков телеком-оборудования для развертывания британских сетей, с технической точки зрения, представляет пропорциональный ответ на потенциальную угрозу безопасности со стороны иностранных поставщиков".

При этом комитет рекомендует выпустить правительственный мандат, который бы исключил Huawei из числа поставщиков решений ядра сетей 5G, одновременно отмечая, что британские операторы уже "в основном" это сделали на добровольной основе.

В случае, если принятые правительством решения будут накладывать формальные ограничения на операторов, не позволяющие им использовать Huawei, как поставщика оборудования для создания ядра сети, комитет настоятельно призывает правительство предоставить "четкие критерии" для исключения, чтобы в дальнейшем их можно было бы применять и к другим поставщикам.

В Правительстве Объединенного королевства придерживаются концепции, согласно которой: "Безопасность и отказоустойчивость телекоммуникационных сетей UK имеют первостепенное значение. У нас есть надежные процедуры для управления рисками в области национальной безопасности и мы стремимся к самым высоким стандартам безопасности".

Представитель Департамента по цифровым технологиям, средствам массовой информации, культуре и спорту добавил: "Обзор цепочки поставок в области телекома будет представлен вовремя. Всем операторам сетей будет необходимо соблюдать решение правительства".

В последние годы администрация США оказывает давление на все другие страны, пытаясь добиться исключения Huawei из числа поставщиков решений 5G, ссылаясь на то, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности.

Некоторые страны, например, Австралия, уже объявили запрет на поставки решений 5G для Huawei и ZTE. С другой стороны, в Европе не спешат принимать столь же жесткие решения.

Случившаяся в апреле 2019 года утечка информации с заседания кабмина Великобритании, продемонстрировала, что правительство утвердило политику предоставления Huawei доступа на рынок в качестве поставщика элементов сетей 5G, не имеющих отношения к ядру, но с запретом выступать поставщиком оборудования ядра сети.

Осталось прояснить вопрос - что считать "основными и неосновными элементами сети 5G"/

В письме также приводятся показания технического директора Национального центра кибербезопасности Объединенного Королевства (NCSC) д-ра Яна Леви, который говорит о том, что "география имеет значение применительно к 5G". В частности, он указал на то, что в Австралии и в Объединенном Королевстве могут иметь близкое техническое понимание, но при этом приходить к различным выводам.

В ответ на письмо комитета, вице-президент Huawei Виктор Чжен приветствовал "ключевой вывод" комитета, и тут же перешел к завуалированной критике США: "Мы уверены, что Великобритания, в отличие от других, замечает свидетельства в пользу безопасности использования решений Huawei. Компания соблюдает законы и правила на всех рынках, где она работает".

Тем не менее, отзыв комитета не слишком приятен для Huawei, поскольку в нем воспроизводятся выводы "Совета под надзору за Huawei", где говорится об обнаруженных "серьезных и системных недостатках" в компетенциях компании по части разработки ПО в целом и обеспечения кибербезопасности, в частности. Также в документе содержится рекомендация правительству проследить за реакцией Huawei на выявленные проблемы с безопасностью решений компании и "быть готовы действовать в направлении ограничения использования оборудования Huawei в случае, если прогресс будет неудовлетворительным".

Ранее компания Huawei уже взяла на себя обязательства потратить порядка $2 млрд на устранение недостатков в области безопасности, связанных с ее британским бизнесом. Причем, эта цифра квалифицируется лишь как ""первоначальный бюджет".

"Huawei должна улучшить стандарты кибербезопасности", - предупреждает комитет.

Еще одна рекомендация, адресованная правительству, - проконсультироваться, нуждается ли регуляторный орган в сфере телекоммуникаций Ofcom в более сильных полномочиях, чтобы иметь возможность заставить сетевых операторов планомерно заниматься обеспечением безопасности.

Также комитет рекомендует правительству проконсультироваться с NCSC о том, следует ли создавать аналогичные механизмы оценки безопасности для оценки решений других поставщиков 5G, таких как Ericsson и Nokia? С точки зрения "абсолютной справедливости", это было бы логичным решением.

В целом, по части безопасности 5G, комитет стоит на позиции, что нужно предпринять все возможные шаги для того, чтобы минимизировать риски безопасности настолько, насколько это только возможно.

+

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62

теги: телеком Huawei 5G Объединенное Королевство проблемы