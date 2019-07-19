Телеком: МТС может продать операторский бизнес в Украине?

MForum.ru
19.07.2019,
Как сообщает украинский сайт Liga.net, компания Azercell (Азербайджан) задумалась о покупке украинской дочки МТС, Vodafone Ukraine. И даже представила "обязывающую оферту".
Учитывая отношения, которые установились между Россией и Украиной после 2014 года, МТС ранее предприняла ряд действий, "маскирующих" российскость своего бизнеса в Украине. Это и проведенный ребрендинг под Vodafone, и переоформление дочки в собственность двух "прокладок" - люксембургсой Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландской Preludium B.V.
Возможна ли такая продажа? Да. В Украине российскому бизнесу МТС сейчас в целом неуютно, сохраняется риск получения различного рода санкций. "Мягкая продажа" бизнеса компании Vodafone, которую многие ожидали, похоже, так и не состоялась. В этом плане предложение, пришедшее из Азербайджана выглядит интересным.
Проблема в размере предлагаемой компенсации. Если названная источником сумма в $700 млн соответствует действительности, то в МТС могут посчитать, что "маловато будет". Ситуации горящей земли под ногами в Группе МТС в связи с Украиной сейчас не ощущают. Напротив, бизнес компании развивается вполне успешно. Это означает, что переговоры могут тянуться еще долго и остаться безрезультативными.
Азербайджанская сторона в лице владельца бизнеса Azercell компании Azintelecom не ответила на запросы редакции Liga.net о переговорах и интересе к купле бизнеса МТС в Украине. В Министерстве связи Азербайджана, которое является владельцем AzinTelecom, и вовсе заявили о том, что опубликованная по теме информация "основана на домыслах", сообщает РБК. Не комментируют возможность такой сделки и на российской стороне, и в компании Vodafone Украина.
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком МТС Украина Azercell Азербайджан Azintelecom Vodafone
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
22.01. [Новости компаний] Телеком: В Билайн подвели итоги поездок клиентов в новогодние каникулы / MForum.ru
24.12. [Краткие новости] Телеком: МегаФон предлагает роуминг для бизнеса по 499 рублей в сутки / MForum.ru
28.10. [Новости компаний] Телеком: Vodafone Ukraine запустил сети LTE еще в 6 городах / MForum.ru
05.07. [Краткие новости] Телеком-реклама: МегаФон рекламирует опцию "Мир онлайн" - за 600 рублей в сутки до 1 ГБ трафика в международном роуминге / MForum.ru
14.06. [Новости компаний] Кадры: Василь Лацанич придет в ВымпелКом через Италию? / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Doogee S90 Pro – обновление модульного ударопрочного смартфона / MForum.ru
19.07. [Новинки] Анонсы: Qin 2 – первый смартфон «телефонного» бренда Xiaomi / MForum.ru
18.07. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Xiaomi Mi A3 / MForum.ru
18.07. [Новинки] Это интересно: В 2020 году появится смартфоны с камерами 108 Мп / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Oukitel Y4800 представлен официально / MForum.ru
16.07. [Новинки] Анонсы: Redmi Note 7 появится в белом цвете / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.2 появился в России за 6 990 рублей / MForum.ru
15.07. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 10 Pro появился в России / MForum.ru
12.07. [Новинки] Слухи: Realme 3i снабдят 6,22-дюймовым дисплеем / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: TECNO представила Phantom 9 со строенной AI-камерой / MForum.ru
11.07. [Новинки] Компоненты: Qualcomm 215 – чипсет для дешевых смартфонов / MForum.ru
11.07. [Новинки] Анонсы: Joy's S13 – «звонилка» с функцией Wi-Fi Hotspot / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: Honor Play 8 получил спецификации начального уровня при агрессивно-низкой цене / MForum.ru
09.07. [Новинки] Слухи: Honor 9X Pro получит строенную тыловую камеру / MForum.ru
09.07. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфона Redmi 7A / MForum.ru
08.07. [Новинки] Слухи:Xiaomi Mi Mix может стать осенним флагманом Xiaomi / MForum.ru
08.07. [Новинки] Анонсы: Blackview BV6100 – смартфон с защитой IP69K / MForum.ru
05.07. [Новинки] Анонсы: UMIDIGI Uwatch 2 – смартчасы за $33 / MForum.ru
04.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Z6 представлен официально / MForum.ru
04.07. [Новинки] Обзоры: 5 лучших VPN приложений для OS Android