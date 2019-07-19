Телеком: МТС может продать операторский бизнес в Украине?

19.07.2019, MForum.ru

Как сообщает украинский сайт Liga.net, компания Azercell (Азербайджан) задумалась о покупке украинской дочки МТС, Vodafone Ukraine. И даже представила "обязывающую оферту".

Учитывая отношения, которые установились между Россией и Украиной после 2014 года, МТС ранее предприняла ряд действий, "маскирующих" российскость своего бизнеса в Украине. Это и проведенный ребрендинг под Vodafone, и переоформление дочки в собственность двух "прокладок" - люксембургсой Allegretto Holding S.a.r.l. и нидерландской Preludium B.V.

Возможна ли такая продажа? Да. В Украине российскому бизнесу МТС сейчас в целом неуютно, сохраняется риск получения различного рода санкций. "Мягкая продажа" бизнеса компании Vodafone, которую многие ожидали, похоже, так и не состоялась. В этом плане предложение, пришедшее из Азербайджана выглядит интересным.

Проблема в размере предлагаемой компенсации. Если названная источником сумма в $700 млн соответствует действительности, то в МТС могут посчитать, что "маловато будет". Ситуации горящей земли под ногами в Группе МТС в связи с Украиной сейчас не ощущают. Напротив, бизнес компании развивается вполне успешно. Это означает, что переговоры могут тянуться еще долго и остаться безрезультативными.

Азербайджанская сторона в лице владельца бизнеса Azercell компании Azintelecom не ответила на запросы редакции Liga.net о переговорах и интересе к купле бизнеса МТС в Украине. В Министерстве связи Азербайджана, которое является владельцем AzinTelecom, и вовсе заявили о том, что опубликованная по теме информация "основана на домыслах", сообщает РБК. Не комментируют возможность такой сделки и на российской стороне, и в компании Vodafone Украина.

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теги: телеком МТС Украина Azercell Азербайджан Azintelecom Vodafone