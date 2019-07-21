Телеком: Телефоны с поддержкой 5G будут составлять 51% от всех продаж аппаратов в 2023 году | Gartner

MForum.ru

Телеком: Телефоны с поддержкой 5G будут составлять 51% от всех продаж аппаратов в 2023 году | Gartner

21.07.2019, MForum.ru

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Телефоны с поддержкой 5G будут представлять 6% от всех проданных телефонов в 2020 году, прогнозирует Gartner.

"По мере роста покрытия 5G, пользовательский опыт будет улучшаться, а цены снижаться. Перелом случится в 2023 году, когда, как мы ожидаем, аппараты 5G займут в продажах до 51%", - прогнозируют в Gartner.

"К 2020 году 7% глобальных провайдеров связи станут предлагать коммерчески доступные услуги 5G", - обещает Gartner. "Это будет существенным прогрессом по-сравнению с первыми запусками в 2018 году".

Ранее в 2019 году операторы запустили услуги мобильного доступа к сетям 5G в отдельных регионах США, в Южной Корее, Швейцарии, Финляндии и в Объединенном Королевстве. Но потребуется еще немало времени для того, чтобы операторы начали обеспечивать покрытие не только в основных городах".

В первой половине 2019 года, несколько производителей мобильных телефонов выпустили смартфоны с поддержкой 5G. Для оживления продаж смартфонов, вендоры планируют вывести на рынок более бюджетные модели аппаратов с поддержкой 5G в 2020 году.

Согласно прогнозам Gartner объединенные отгрузки ПК, планшетов и мобильных телефонов достигнут 2.2 млрд штук в 2019 году, что примерно на 3.3% меньше чем годом ранее. Если говорить только о рынке мобильных телефонов, то здесь сокращение еще больше - 3.8%.

Существующий рынок мобильных телефонов оценивается примерно в 1.7 млрд отгрузок, что примерно на 10% меньше, чем 1.9 млрд отгрузок, достигнутые в 2015 году. Если мобильные телефоны не обеспечивают существенной новизны по части полезности, эффективности или опыта, пользователи не стремятся менять на них существующие аппараты, что в результате оборачивается постепенным ростом жизненного цикла этих устройств.

Тренд на рост продолжительности жизненного цикла мобильных телефонов начался в 2018 году и будет продолжаться в 2019 году. В Gartner прогнозируют, что продолжительность жизненного цикла high-end моделей вырастет с 2.6 лет до 2.9 лет к 2023 году. Продажи смартфонов сократятся на 2.5% в 2019 году, что будет самым большим сокращением в год.

Ранние модели терминалов 5G

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теги: телеком пятое поколение 5G Gartner прогнозы аналитика продажи смартфонов

© Алексей Бойко, MForum.ru

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