Анонсы: Android 10 не получил вкусного названия

MForum.ru
03.09.2019,
Google официально представил новую версию операционной системы Android. В статусе бета-версии эта новинка фигурировала как Android Q. И, как и ожидалось, в Google решили оказаться от вкусных названий, ограничившись в финальном названии лишь номером версии.
Каких-либо глобальных изменений Android 10 не принес, а стал развитием идей, заложенных в предыдущие версии ОС. В частности появились столь ожидаемая темная тема оформления, улучшенное жестовое управление и расширенные настройки приватности. Из интересных особенностей отметим Focus Mode, режим в котором можно поставить на паузу определенные приложения. Например, мешающие владельцу устройства сосредоточится на работе. Также в Android 10 появился собственный родительский контроль, в рамках которого можно отслеживать местоположение устройства, контролировать время использования и контент. Кроме того улучшения коснулись прослушивания музыки (умное шумоподавление), умных ответов (анализ получаемых сообщений и формирование набора возможных ответов), фотосъемки и других функций. Обновление смартфонов линейки Pixel уже началось, а всего апдейт до актуальной версии ОС получат три последних поколения устройства.
© Антон Печеровый,
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