Телеком: МегаФон обновил линейку тарифов Включайся! с большим кэшбэком

MForum.ru
09.10.2019,
МегаФон обновил линейку тарифов Включайся! и программу начисления кэшбэка. Теперь размер начислений может достигать 30% и зависит от срока действия договора оказания услуг связи между МегаФоном и абонентом.
Кэшбэк доступен на тарифах «Включайся! Развлекайся», «Включайся! Говори», «Включайся! Общайся», «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум».
Особенность программы - растущий кэшбэк, размер которого зависит от времени, в течение которого абонент пользовался услугами МегаФона даже, если он находился на другом тарифе. Если начальная ставка кэшбэка составляет 10%, то уже через 3 месяца она вырастет до 15%, в период с 6-го по 12-й месяц будет составлять 20%, в течение второго года пользования 25%, а затем достигнет максимума в 30%.
У понятия "кэшбэк" много возможных толкований, в случае с обновленной линейкой тарифов Включайся! речь не идет о возврате рублей на счет абонента. Начисленные средства нельзя, например, вывести со счета, они предназначены прежде всего для оплаты ряда опций и услуг связи МегаФон. В частности, включить безлимит на местные, внутрисетевые и междугородние номера, на SMS, на пакеты интернет-трафика для пользования соцсетями, мессенджерами и Youtube.
Кроме того, накопленный кэшбэк можно тратить на покупки в салонах МегаФон Ритейл, фильмы, 30-дневную подписку МегаФон ТВ (если вы раньше уже пользовались платным пакетом, то нужно авторизоваться в МегаФон ТВ, чтобы активировать вознаграждение за кэшбэк, иначе плата продолжит списываться со счета телефона), сервисы МегаФон Пресса, МегаФон Музыка, МегаФон Книги, антивирус Eset, на приобретение золотого уровня в программе лояльности #Специи.
Сумма кэшбэка рассчитывается, исходя из абонентской платы и расходов абонента в международном роуминге. Начисление происходит ежемесячно, потратить начисленный кэшбэк следует в течение года, иначе начисление сгорит.
Чтобы начать пользоваться кэшбэком, необходимо стать участником программы Кэшбэк в ЛК или через приложение и перейти на любой из тарифов, на котором доступен кэшбэк. Важная особенность - при переходе на тарифы из новой линейки Включайся!, сохранится накопленный ранее кэшбэк. Самое главное - в расчет стажа принимается не только время с момента перехода на новый тариф, а срок действия договора между МегаФоном и абонентом. То есть давние абоненты компании могут рассчитывать на начисление 30% кэшбэка с первого месяца подключения к программе Кэшбэк.
Летом 2019 года МегаФон уже экспериментировал с кэшбэком для трех тарифов "Включайся!", тогда компания предлагала возврат до 100% от абонплаты по тарифу и трат абонента в международном роуминге за месяц подключения и последующий. То есть предложение было адресовано новым абонентам. Теперь в компании решили поработать с лояльностью, прежде всего, существующих клиентов, предлагая премию за стаж. Может ли это дать положительный эффект в виде повышения среднего времени жизни абонента? Вероятно, может, несмотря на некоторую "замороченность" условий. Идеалом по-прежнему остается движение в сторону "настоящего кэшбэка", когда на счет абонента начислялись бы полноценные денежные средства, которые можно обналичить или перевести другому абоненту, а также потратить на любые услуги МегаФон, включая списания абонентской платы.
Страничка программы Кэшбэк на сайте МегаФон
Подробные условия, .pdf
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теги: телеком кэшбэк тарифы МегаФон
© Алексей Бойко,
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