Телеком: МегаФон поддержит чемпионат мира по программированию ICPC

30.10.2019, MForum.ru

МегаФон выступит цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 впервые пройдет в Москве. МегаФон обеспечит инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, а также обеспечит его участником бесшовным Wi-Fi.

Чемпионат ICPC проводят с 1997 года. В региональных отборочных турах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более, чем 3 тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды, в 2013 году в С.Петербурге, в 2014 году - в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве выступит МФТИ.

фото пресс-службы Минкомсвязи

Какую инфраструктуру создаст МегаФон? Это, прежде всего, защищенная локальная сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет обеспечиваться управление чемпионатом, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Специально для поддержки чемпионата МегаФон построит резервный канал.

МегаФон обеспечит прямую трансляцию событий в Зарядье. Бесшовный Wi-Fi будет организован на площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды. Достаточно будет зарегистрироваться на одной из площадок, чтобы получить доступ в интернет на все дни проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 года.

«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.

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теги: телеком МегаФон ICPC чемпионат мира по программированию