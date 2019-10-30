Телеком: МегаФон поддержит чемпионат мира по программированию ICPC

MForum.ru
30.10.2019,
МегаФон выступит цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 впервые пройдет в Москве. МегаФон обеспечит инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, а также обеспечит его участником бесшовным Wi-Fi.
Чемпионат ICPC проводят с 1997 года. В региональных отборочных турах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более, чем 3 тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды, в 2013 году в С.Петербурге, в 2014 году - в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве выступит МФТИ.
фото пресс-службы Минкомсвязи
Какую инфраструктуру создаст МегаФон? Это, прежде всего, защищенная локальная сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет обеспечиваться управление чемпионатом, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Специально для поддержки чемпионата МегаФон построит резервный канал.
МегаФон обеспечит прямую трансляцию событий в Зарядье. Бесшовный Wi-Fi будет организован на площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды. Достаточно будет зарегистрироваться на одной из площадок, чтобы получить доступ в интернет на все дни проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 года.
«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.
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теги: телеком МегаФон ICPC чемпионат мира по программированию
© Алексей Бойко,
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Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC
Москва, 30 октября 2019 года, пресс-релиз Минкомсвязи, через MForum.ru. – В июне 2020 года Москва впервые станет площадкой самого престижного соревнования молодых талантов в сфере ИТ – студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest). К финалу будет приурочен ряд других мероприятий «Цифровой недели», которые позволят объединить сообщество программистов, государство и компании для совместного решения перспективных задач цифровой экономики. Об этом сообщил глава Минкомсвязи России Константин Носков.
«Сам финал чемпионата мира – ключевое, базовое для нас событие, но вокруг него в течение нескольких дней будут организованы несколько мероприятий “Цифровой недели”: IT Forum – большая диалоговая площадка по разным направлениям проблематики IT, IT Expo – выставка достижений, где будут представлены лучшие разработки в области инноваций, Hack day – противостояние года, сражение “нападающих” и “сохраняющих” хакеров за взлом объектов, имитирующих реальную инфраструктуру города, Hackathon – марафон команд программистов, решающих прикладные задачи, и IT Camp – серия обучающих мероприятий и мастер-классов», – рассказал Константин Носков, выступая в ТАСС на пресс-конференции, посвященной анонсу финала ICPC.
Министр отметил, что оргкомитет финала возглавил премьер-министр России Дмитрий Медведев, что говорит о высочайшем уровне внимания к программистам и тем вызовам, которые ставит перед ними глобальная цифровая повестка. В оргкомитет также вошли сам Константин Носков в качестве зампредседателя комитета, глава Минобрнауки Михаил Котюков, министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин и исполнительный директор ICPC Уильям Паучер.
Правительство России выпустило распоряжение по подготовке чемпионата. В ней будут задействованы Минкомсвязь, МИД, Минздрав, Роспотребнадзор, ФТС, ФСБ, МВД, Росгвардия и правительство Москвы.
«Я уверен, что мы проведем лучший чемпионат мира по программированию за всю его историю», – заявил Константин Носков.
«Российские команды демонстрирует очень впечатляющие результаты за последние 20 лет. Вся Россия полностью вовлечена в процесс цифрового развития университетов», – констатировал Уильям Паучер. Глава Минкомсвязи уточнил, что с 2000 года российские команды 14 раз выигрывали ICPC, причем с 2012 года победы российских программистов идут подряд.
Руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко рассказал о площадках мероприятия: «Мероприятие пройдет в Манеже – месте, представляющем большую историческую ценность. Культура будет окружать участников и гостей чемпионата. Открытие пройдет на прекрасной площадке в парке “Зарядье”, которую знают все москвичи».
Ректор принимающего финал ICPC университета – МФТИ – Николай Кудрявцев сообщил, что финал поддержат ведущие российские вузы: «Вчера на заседании совета ректоров событие вызвало большой интерес, и среди руководства ведущих университетов будет много волонтеров, готовых оказать поддержку».
В пресс-конференции также приняли участие директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон» Валентина Ватрак, директор по связям с общественностью Российского института исследований Huawei Кирилл Колпаков, руководитель управления по работе с персоналом Райффайзенбанка Владимир Химаныч и заместитель гендиректора «Яндекс» по кадрам и образованию Сергей Чернышев.
Чемпионат ICPC проводится с 1977 года, ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тыс. студентов более 3 тыс. университетов. Россия принимала финал ICPC дважды: в 2013 году в Санкт-Петербурге и в 2014-м в Екатеринбурге. В 2020 году финал ICPC пройдет в столице России с 21 по 26 июня. На него съедутся 140 команд из 50 стран мира.
МегаФон – цифровой партнер чемпионата мира по программированию ICPC
30 октября 2019, пресс-релиз, через MForum.ru. МегаФон стал цифровым партнером студенческого чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который в июне 2020 г. впервые примет Москва. Компания создаст инфраструктуру, необходимую для проведения финала международного чемпионата, и обеспечит его участников бесшовным Wi-Fi.
Чемпионат ICPC существует с 1977 г., ежегодно в региональных отборочных этапах по всему миру принимают участие 50 тысяч студентов из более чем трех тысяч университетов. В России финал ICPC проходил дважды: в 2013 г. в Санкт-Петербурге и в 2014 г. в Екатеринбурге. Организатором финала в Москве в 2020 г. выступит МФТИ.
Инфраструктура, созданная МегаФоном в Манеже, будет включать защищенную локальную сеть для участников соревнования, сеть для организаторов, через которую будет осуществляться управление мероприятием, а также Wi-Fi для гостей ICPC. Бесперебойность сигнала будет гарантирована резервным каналом, построенным МегаФоном специально для чемпионата.
МегаФон обеспечит прямую трансляцию события в Зарядье. На площадке в Манеже, а также в трех гостиницах, где будут жить команды, будет работать бесшовный Wi-Fi: зарегистрировавшись на одной из площадок, участники получат доступ в интернет на все время проведения чемпионата с 21 по 26 июня 2020 г.
«Чемпионат ICPC объединяет сообщества молодых программистов и создает продуктивную среду для обмена опытом и высококлассного командного взаимодействия. Для МегаФона большая честь поддержать финал международного чемпионата по программированию ICPC, участников которого можно безусловно назвать цифровыми гениями», – отмечает Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона.
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