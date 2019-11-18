Телеком: Кадры: Ольга Филатова назначена исполнительным вице-президентом ВымпелКом по управлению персоналом, оргразвитию и поддержке

18.11.2019, MForum.ru

Ольга Филатова с 18 ноября 2019 года назначена на должность исполнительного вице-президента по управлению персоналом, организационному развитию и поддержке ПАО "ВымпелКом". Ольга также войдет в состав Правления компании.

Наталья Альбрехт покидает Билайн.

У Ольги Филатовой есть опыт работы в Unilever, с 2004 года она руководила департаментом кадровой политики "МегаФон", с 2012 года стала директором по управлению персоналом МегаФон. В 2017 году она покинула МегаФон, чтобы возглавить HR Московской школы управления Сколково. А теперь - ВымпелКом.

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теги: телеком кадры Ольга Филатова Билайн ВымпелКом